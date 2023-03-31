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Kedi veya köpeklerle birlikte yaşamak çocukların gıda alerjisi riskini azaltabilir

Yapılan yeni bir çalışmaya göre, kedi veya köpeklerle birlikte yaşamak çocukların gıda alerjisi riskini azaltabilir. Çalışmaya göre köpek sahiplenmek, yumurta, süt ve fındık alerjisi riskini; kedi sahiplenmek ise yumurta, buğday ve soya fasulyesi alerjisi riskini azaltıyor olabilir

Evcil hayvanlarla yaşamak alerji riskini azaltıyor mu?
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Büyük bir çalışmanın bulgularına göre, kedi veya köpeklerin bulunduğu bir evde yaşayan yenidoğanların gıda alerjisi geliştirme olasılığı daha düşük. Bunun hamile bir annenin evcil hayvanlarla birlikte yaşadığı sürede bile mümkün olabileceği belirtildi.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, çalışmadaki etki mütevazı olsa da istatistiksel olarak anlamlıydı. Fetal gelişim sırasında veya yaşamın ilk birkaç ayında kedilere veya köpeklere maruz kalmak, daha sonra gıda alerjisi olasılığını yaklaşık yüzde 14 oranında azalttı. Araştırmaya göre, köpekler evin içinde yaşadığında ve maruziyet hem fetal gelişim hem de bebeklik döneminde olduğunda bu faydanın en güçlü şekilde görüldüğü tespit edildi.

"SONUÇLAR GÜVEN VERİCİ"

Daha önceki çalışmalar da benzer sonuçlara ulaşmıştı; ancak Japonya'da 65 binden fazla bebek ve ebeveyni kapsayan yeni çalışma, bugüne kadarki en büyük çalışma. Diğer çalışmalar gibi bu çalışmanın da evcil hayvanların gıda alerjisi riskini azalttığını kanıtlayamadı. Evcil hayvan sahipliğiyle ilişkili başka bir şeyin de (yaşam tarzı veya genetik vb.) görünürdeki ilişkiye neden olabileceği kaydedildi. Ancak alerjilerin incelenmesi ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış çocuk doktorları, sonuçların evcil hayvan sahipleri için güven verici göründüğünü söyledi.

Wisconsin Üniversitesi'nde Alerji, İmmünoloji ve Romatoloji Bölümü profesörü olan James Gern, "Köpek ve kedilere maruz kalmanın daha az gıda alerjisiyle ilişkili olduğu bulgusu oldukça sağlam görünüyor ve önceki birkaç çalışmayla aynı fikirde" açıklamasında bulundu.

EVCİL HAYVANLARLA TEMASIN ÇOCUKLAR İÇİN BİRÇOK YARARI OLABİLİR

2004'te köpek sahibi olmanın her türlü alerji riskini azalttığını gösteren bir makale yayınlayan Gern, yeni çalışmanın evcil hayvanlarla temasın çocuklar için birçok sağlık yararı olabileceğine dair artan literatüre katkıda bulunduğunu söyledi.

Gern, "Gıda alerjisine ek olarak, diğer çalışmalarda atopik dermatit, hırıltılı solunum hastalıkları, solunum yolu alerjileri, astım oranlarında düşüş ve psikolojik refahta artış tespit edilmiştir" dedi.

PLoS ONE dergisinde yayınlanan yeni çalışma, Fukushima Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü'nden Hisao Okabe tarafından yönetildi. Okabe ve meslektaşları, Ocak 2011 ve Mart 2014 tarihleri arasında ülke çapında tüm gebelikleri kapsayan bir çalışma olan Japonya Çevre ve Çocuk Çalışması verilerini analiz etti. Bilgiler tıbbi kayıtlardan ve anketlerden elde edilirken, araştırmacılar çocukların 3 yaşına kadar gıda alerjisi geliştirme riskini inceledi.

KÖPEK SAHİPLENMEK, YUMURTA, SÜT VE FINDIK ALERJİSİNİ AZALTIYOR OLABİLİR

Araştırmacılar, evcil hayvan sahipliğinde genel gıda alerjilerinin yanı sıra çeşitli spesifik gıda alerjileriyle olan bağlantısını da kontrol etti. Buna göre, köpek sahiplenmenin yumurta, süt ve fındık alerjisi riskini azalttığı; kedi sahiplenmenin ise yumurta, buğday ve soya fasulyesi alerjisi riskini azalttığı tespit edildi.

Çalışmada diğer evcil hayvanların olası etkileri de incelendi. Gıda alerjileri ile kaplumbağa, hamster veya kuşlara maruz kalma arasında önemli bir ilişki görülmedi. Ancak bağlantı sadece fındık alerjileriyle sınırlandırıldığında, hamster sahibi olmanın riski yüzde 93 oranında artırdığı görüldü. Ancak hamster besleyen aile sayısı az olduğundan bu belirgin ilişkinin istatistiksel bir tesadüf olabileceği belirtildi.

Derleyen: Demet Demirkır

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