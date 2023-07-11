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        Kediler neden alüminyum folyodan korkar?

        Sosyal medyada kedilerin, alüminyum folyo gördüğü zaman tuhaf tepkiler verdiğine dair videolara rastlamış olabilirsiniz. Bu genelde, kedi sahipleri tarafından kedilerin girmemesi gereken bölgeler için kullanılan bir yöntem. Peki, alüminyum folyoda bu kadar korkutucu olan şey nedir? İşte, detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 12:23
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        ALÜMİNYUM FOLYO TİZ SESLER ÇIKARIYOR

        Folyo kırıştığında çok tiz bir ses çıkarır. Aslında, o kadar tizdir ki 20 bin hertz'in üzerindeki herhangi bir ses, ultrasonik olarak kabul edilir. Bir insan kulağının duyabileceğinin dışında olsa da kediler ultrasonik sesleri çok iyi duyar.

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        En nihayetinde kediler birer avcıdır ve kemirgenlerin birbirleriyle iletişim kurmak için ultrasonik ses kullandığını düşündüğümüzde oldukça mantıklıdır. Kedilerin duydukları bu tiz ses, onları rahatsız eder ve bu yüzden garip tepkiler verirler.

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        ALÜMİNYUM FOLYO TUHAF BİR DOKUYA SAHİPTİR

        Alüminyum folyo farklı şekillere girebilir ve bu ilk bakışta kedilerin seveceği bir şeymiş gibi gelse de pek öyle değil. Folyoya her dokunulduğunda pürüzlü başka bir yüzeyin ortaya çıkması ve tuhaf dokusu kedileri rahatsız ediyor.

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        YANSITICI ZEMİNLER KAFA KARIŞTICI

        Alüminyum folyonun yansıtıcı yüzeyi kediler için oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor.

        Veteriner Megan McCorkle'ın açıkladığı gibi, "Kediler kendi yansımalarını tanıyamazlar; yansımalarını, başka bir kedi olarak algılarlar. Pek çok hayvan gibi, kediler de bir insanınkinden 9 ila 16 kat daha güçlü olan koku alma duyularına büyük ölçüde güvenirler ve yansımadaki kedinin kedi gibi kokmadığını anlayabilirler.

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        Bunun yanında kedilerin, alüminyum folyo yüzeyini su gibi algıladıklarını öne sürenler de var. Bu doğru mu bilmiyoruz ama olası bir ihtimal. Eğer doğru değilse bile alüminyum folyo gibi hem yansıtan hem de  hareket eden çok az şey vardır ve bu da kafa karıştıcı olabilir.

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        KEDİLER SÜRPRİZLERDEN PEK HOŞLANMIYOR

        Çoğu viral olan videoda, alüminyum folyo kedilerin beklemediği yerde oluyor ve doğal olarak kediler, yukarıda saydığımız tüm sebepler bir yana bu kötü sürprizden pek hoşlanmıyor.

        Kaynak: Better With Cats

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