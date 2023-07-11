Kediler neden alüminyum folyodan korkar?

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YANSITICI ZEMİNLER KAFA KARIŞTICI Alüminyum folyonun yansıtıcı yüzeyi kediler için oldukça kafa karıştırıcı olabiliyor. Veteriner Megan McCorkle'ın açıkladığı gibi, "Kediler kendi yansımalarını tanıyamazlar; yansımalarını, başka bir kedi olarak algılarlar. Pek çok hayvan gibi, kediler de bir insanınkinden 9 ila 16 kat daha güçlü olan koku alma duyularına büyük ölçüde güvenirler ve yansımadaki kedinin kedi gibi kokmadığını anlayabilirler.

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Bunun yanında kedilerin, alüminyum folyo yüzeyini su gibi algıladıklarını öne sürenler de var. Bu doğru mu bilmiyoruz ama olası bir ihtimal. Eğer doğru değilse bile alüminyum folyo gibi hem yansıtan hem de hareket eden çok az şey vardır ve bu da kafa karıştıcı olabilir.

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KEDİLER SÜRPRİZLERDEN PEK HOŞLANMIYOR Çoğu viral olan videoda, alüminyum folyo kedilerin beklemediği yerde oluyor ve doğal olarak kediler, yukarıda saydığımız tüm sebepler bir yana bu kötü sürprizden pek hoşlanmıyor. Kaynak: Better With Cats

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