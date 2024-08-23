Kedilerin bizi sinirlendiren ve güldüren hareketlerinin anlamları ne? Minik dostunuz size bir şey anlatıyor olabilir!

Kediniz ara ara gelip parmağınızı, yüzünüzü ya da kulaklarınızı emiyor olabilir. Belki tişörtünüzü ya da sevdiği bir battaniyeyi de emiyor olabilir, bunun da bir nedeni var. Emme davranışı genellikle annesiz büyüen ya da yeterince anne sütü içmemiş olan kedilerde görülür. Emmek kediler için sakinleştiri bir etki yaratır.