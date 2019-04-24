KGF'nin 2018 Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Kurum tarafından, 1994-2018 yıllarını kapsayan dönemde 440 bin 762 firmaya toplam 286 milyar 676 milyon lira tutarında kefalet verildi.

Rapora göre, bu dönemde KGF öz kaynakları ve Hazinenin desteğiyle oluşturulan kefalet hacminden en yüksek payı yüzde 41 ile ticaret ve hizmet sektörü aldı. Söz konusu dönemde sektörden 220 bin 545 firmaya 117 milyar 510 milyon lira tutarında kefalet sağlandı.

Ticaret ve hizmet sektörünü 98 milyar 489 milyon lirayla yüzde 34 paya sahip imalat sanayi ve 33 milyar 618 milyon lirayla yüzde 12 paya sahip inşaat sektörü takip etti.

Kefalet hacminden en düşük payı ise 1 milyar 567 milyon lirayla elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü aldı.

KEFALETİN YÜZDE 72'Sİ KOBİ'LERE

Geçen yıl toplam 119 bin 294 firmaya 75 milyar 357 milyon lira kefalete karşılık 85 milyar 942 milyon lira kredi kullandırıldı. 1994-2018 yıllarını kapsayan dönemde verilen kefaletlerin yüzde 92'si 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleşti.

Verilen kefaletlerin yüzde 72'si KOBİ'lere, yüzde 28'i ise KOBİ dışı işletmelere sağlandı.

EN FAZLA KEFALET MARMARA BÖLGESİNE

Söz konusu dönemde KGF kefaletiyle kullandırılan kredilerde, Marmara Bölgesi toplam 124 milyar 316 milyon lira alarak yüzde 43'lük pay elde etti. Marmara Bölgesi'ni yüzde 17 pay ile İç Anadolu Bölgesi ve yüzde 14 pay ile Ege Bölgesi izledi. En düşük payı alan bölge ise yüzde 2 ile Doğu Anadolu Bölgesi oldu.

Rapora göre, işlem bazında ortalama en yüksek kullandırım 802 bin lira ile Marmara Bölgesi'nde, en düşük kullandırım ortalaması ise 362 bin lira ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.

Verilen kefaletlerin sektörlere göre dağılımı şöyle:

Sektörler Adet Kefalet Tutarı (milyon lira) Oran (%) Ticaret ve hizmet 220.545 117.510 41 İmalat sanayi 88.688 98.489 34 İnşaat 46.700 33.618 12 Ulaştırma ve denizcilik 22.434 12.480 4 Tarım ve hayvancılık 38.194 8.215 3 Turizm 15.243 7.992 3 Sağlık 3.659 2.643 1 Madencilik ve doğal kaynaklar 1.766 2.431 1 Eğitim 2.663 1.731 1 Elektrik, gaz ve su kaynakları 870 1.567 1 Toplam 440.762 286.676 100

Verilen kefaletlerin bölgelere göre dağılımı ise şöyle (milyon lira):