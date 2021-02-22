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Kefaret 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 14. son bölüm

Kefaret 14. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur ve Özge Özacar'ın yer aldığı Kefaret dizisi yeni bölümleri ile Pazar akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Kefaret 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret 14. son bölüm özeti...

Kefaret 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 14. son bölüm

Kefaret dizisi 14. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Zeynep bir yandan anne ve baba hasreti çeken Cansu’nun isyanıyla başa çıkmaya çalışırken diğer yandan da devlet korumasına alınmak istenen Sude’nin hukuki sorunlarıyla uğraşmaktadır. Kefaret 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kefaret 14. son bölüm özeti...

KEFARET 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KEFARET 14. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep, Sinan’ın kendisiyle evlenip Sude’nin koruyucu ailesi olma planlarından Avukat Buket’in telkinleriyle vazgeçtiğini öğrenip iyice çileden çıkar.

Arzu, Cansu’ya ulaşabilmek amacıyla Ahmet’i baştan çıkarabilmek için her yolu denerken Meltem de boş durmayıp savcılığa Zeynep’in sahtekarlık yaparak Sabri’nin mirasına konduğu yönünde bir ihbarda bulunur. Açılan soruşturma nedeniyle bütün paralarına el konan Zeynep zor günler yaşarken Ahmet hasret çeken Cansu ve Arzu’yu gizlice görüştürmeye karar verir.

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