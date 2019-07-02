2019 yılının ikinci Güneş tutulması saat kaçta olacak? Kehribar Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güneş tutulmasına dair tüm detaylar...

KEHRİBAR GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA OLACAK?

Güneş tutulması bugün yaşanacak ve yaklaşık 4,5 dakika sürecek. En net olarak Şili'de bulunan Atmaca Çölü'nden izlenecek. Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Peru'dan da izlenebilecek. Türkiye saatiyle 19.55'te başlayacak tam Güneş tutulması, ülkemizden gözlenlenemeyecek. Ancak Avrupa Uzay Ajansı tutulmayı canlı olarak yayımlayacağını açıkladı.

BİLİM İNSANLARI BU GÜNEŞ TUTULMASIYLA SORULARINA YANIT ARAYACAK!

Bilim insanları bugün yaşanacak olan tam Güneş tutulmasını Ulusal Bilim Vakfı tarafından yönetilen And Dağları'ndaki bir gözlemevinden izleyecek.

Gökbilimciler ve fizikçiler, Güneş tutulması sırasında yapmayı planladıkları deneyleri hazırladılar. Bilim insanları bu deneylerde, geçmişteki tutulmalarda olduğu gibi, Güneş tutulmasının yanı sıra tutulmaların Dünya üzerindeki etkilerine de odaklanacak.

Williams Kolejinden Astronomi Profesörü Jay Pasachoff, “Güneşin nasıl parladığını anlamaya çalışıyoruz.” dedi.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda oluşan doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Bir yıl içinde Ay’ın Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden yılda iki ilâ beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir.

Güneş tutulmasının, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemesi önerilir.