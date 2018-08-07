Yazar Cemile Bayraktar, Twitter'da sanatçı Kemal Sunal ile ilgili yazılan bir mesajı alıntılayıp, "Çünkü alternatifi yoktu. Yoksa birkaçı hariç çok iyi yapımlar değiller. Sunal elbette bizim markamız, değerli, rahmet olsun ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret. Linç için hazırım ama doğrusu bu, beğenmeseniz de" değerlendirmesinde bulundu.

ALİ SUNAL'DAN YANIT

Bu değerlendirmenin sosyal medyada yayılmasının ardından usta oyuncunun oğlu Ali Sunal'dan, Cemile Bayraktar'a yanıt geldi. Sunal Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir, çok da önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu, halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil. Kemal Sunal, sırtını halka dayamış harika bir insandır, tek gerçek bu" diye Bayraktar'a yanıt verdi.

"KEMAL SUNAL HALKTIR"

Sunal mesajının devamında ise, "Prim yapmak, ünlü olmak için artık bari bu melek insana dil uzatmayın ayıptır. Bu halk, Kemal Sunal'ına laf ettirmez. Bakın bu güzel isim altında ezilirsiniz! Ayrıca AK Partili diye genellemeyelim. Kemal Sunal'ı seven milyonlarca AK Parti'ye oy veren insan var. Kemal Sunal halktır, hepimizindir" diye tartışmaya nokta koydu.

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