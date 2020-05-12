Kemalpaşa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu - İZMİR

Halilbeyli Kavşağı polis kontrol noktasında uygulama yapan bölge trafik ekipleri, 64 BM 206 plakalı otomobili durdurdu.Otomobilde arama yapan ekipler, koltuk aralarına zulalanmış halde uyuşturucu hap ve esrar ele geçirdi.Olayla ilgili İ.G.(23),R.I.(29) ve M.K.(37) gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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