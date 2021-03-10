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HaberlerKültür-SanatMüzik
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Keman virtüözü Daniel Hope, Borusan Sanat'ta

Borusan Sanat'ta 11 Mart Perşembe günü saat 14.00’te Avusturyalı ünlü şef Thomas Rösner yönetiminde BİFO, İngiliz keman virtüözü Daniel Hope ve Türkiye’nin önemli piyanistlerinden biri olan Gökhan Aybulus’u müzik severlerle buluşturuyor.

Keman virtüözü Daniel Hope, Borusan Sanat'ta

Borusan Klasik’te canlı radyo konserleriyle dinleyicisiyle buluşmaya devam eden Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO),Thomas Rösner yönetimindeki yeni konseriyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor.
Gershwin’in başyapıtlarının yorumlanacağı konserde, Beethoven Filarmoni Orkestrası'nın kurucusu ve sanat yönetmenliği görevini üstlenen Rösner şefliğinde BİFO, New York Times’ın “maceracı ve olağanüstü”, London Observer’ın “Jacqueline du Pré’den bu yana gelmiş geçmiş en heyecan verici İngiliz yaylı çalgı icracısı” yorumlarının ardındaki solist kemancı Daniel Hope ve ENKA sahnelerinin değerli sanatçılarından biri olan Gökhan Aybulus’a eşlik ediyor.

11 Mart Perşembe günü saat 14.00’te yayınlanacak konser öncesinde, saat 13.40’ta Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine söyleşileriyle dinleyicilerle bir araya gelecek.

Gábor Káli ve Giovanni Guzzo borusansanat.tv’de!

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv, ücretsiz konser kayıtlarıyla izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Müzikseverler tarafından büyük beğeni gören “Baharı Karşılama” başlıklı konser, 21 Mart Pazar gününe kadar dinleyicilerle buluşacak. 19. ve 20. yüzyılın usta bestecilerinin sevilen yapıtlarını dinleyicilere sunulacak konserde, BİFO’yu 20. yüzyıl repertuvarı ve özellikle Bartók konusundaki uzmanlığıyla tanınan orkestra şefi Gábor Káli yönetiyor.
Musikverein ve Salzburg Festspiele’nin aranan yüzlerinden biri olan Káli şefliğinde BİFO, Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile yaptığı ilk solo konserinin ardından eleştirmenlerce “olağanüstü çekici” ifadelerini içeren övgüler toplamış olan topluluk keman sanatçısı Giovanni Guzzo’ya eşlik edecek.
Konser öncesi yayınında ise Nisan Ak keyifli sohbetleriyle borusansanat.tv’de olacak

Baturay Yarkın ve Nağme Yarkın, Borusan Müzik Evi’nde!

Borusan Klasik radyonun sevilen programı “Borusan Müzik Evi” takipçilerine Borusan Klasik’ten ulaşmaya devam ediyor. 12 Mart Cuma günü saat 23.00’te piyanist Baturay Yarkın ve Nağme Yarkın'ın daha önce 27 Kasım’da yayınlanan ve büyük beğeni toplayan programı için hazırladığı seçkisi bir kez daha dinleyicilerle buluşacak.

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