Kemer'de gezi teknesi alev alev yandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde "Hilal Ay" adlı gezi teknesinde yangın çıktı. Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 14.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:37
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Antalya'nın Kemer ilçesinde gezi teknesi yangında küle döndü.
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Kemer Marina'daki Süleyman Aydoğmuş'a ait "Hilal Ay" adlı gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.
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Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi.