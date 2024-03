Kenan İmirzalıoğlu kimdir, kaç yaşında? Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı ve biyografisi

Bir neslin hafızalarında yer etmiş başarılı yapımlarda rol olan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster programı ile yeniden ekranlara dönmüştür. Türk televizyon ve sinema dünyasının önde gelen isimlerinden biridir. Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında, Kenan İmirzalıoğlu kimdir, Kenan İmirzalıoğlu nereli, Kenan İmirzalıoğlu hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Kenan İmirzalıoğlu Kaç Yaşında?

18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya gelen Kenan İmirzalıoğlu 49 yaşındadır.

Kenan İmirzalıoğlu Kimdir?

Kenan İmirzalıoğlu; oyuncu, sunucu ve eski mankendir.

REKLAM

1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu. Dizi ve sinema oyunculuğu yaptı. Mertlik ve intikam peşinde koşan karakterleri canlandırmasıyla tanındı. Deli Yürek (1998-2002), Ezel (2009-2011) ve Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler olmuştur.

Kenan İmirzalıoğlu Nereli?

Ailesinin soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı aşiretine dayanmaktadır.

Kenan İmirzalıoğlu Hayatı

İlk Yılları ve Eğitimi

18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu. Ancak nüfus kaydında 10 Nisan 1974 yazmaktadır. Ailesinin soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı aşiretine dayanır. 17. yüzyıl sonunda Celali İsyanları sebebiyle Erzurum'un Horasan yöresinden göç ederek Balâ havalisine yerleşen Balâ ilçesi ve Üçem Köyünü kuran bir aileden gelir. Babası Mustafa İmirzalıoğlu, annesi Kırıkkale ilinin Keskin ilçesinin İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç çocuklu ailenin en küçük evladı olan Kenan İmirzalıoğlu'nun Derviş adında bir ağabeyi, Zübeyde Yasemin adında bir ablası vardır. Eski Ankara milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun amcasıdır.

REKLAM

Kenan İmirzalıoğlu 12 yaşına kadar Üçem köyünde yaşadı. Orta ve lise öğrenimini Ankara’da yaşayan teyzesinin yanında tamamladı. Ankara Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesinden mezun oldu. Yükseköğrenimini İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladı. Üniversite yıllarında mankenliğe başladı.

1997 yılında üniversite öğrencisi iken Best Model of Turkey (Türkiye'nin En İyi Mankeni) yarışmasına katıldı. Bu yarışmada birinci seçilince İstanbul'da gerçekleşen 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu.

Oyunculuğu

Fakir bir gencin sınıf atlama mücadelesini anlatan Deli Yürek adlı dizide Yusuf Miroğlu karakterini canlandırdı ve tüm ülkede tanındı. Deli Yürek dizisi 1998-2002 yılları arasında yayımlandı. İmirzalıoğlu, 2001 yılında dizinin devamı niteliğindeki Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı sinema filminde de aynı rolü canlandırdı.

2003-2005 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Alacakaranlık adlı polisiye dizide Uğur Yücel ile başrolü paylaştı. Uğur Yücel'in yazıp yönettiği Yazı Tura (2004) filminde askerlikte yaşadığı travmaları atlatamayan Cevher adlı karakteri canlandırdı.

REKLAM

2005-2007 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Acı Hayat adlı drama dizisinde Mehmet Kosovalı rolünü; çizgi filmden uyarlanan Son Osmanlı Yandım Ali (2007) adlı sinema filminde Külhanbeyi Ali rolünü canlandırdı. Kabadayı (2008) adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrolleri paylaşan sanatçı; 2009'da yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı Ejder Kapanı adlı filmde Akrep Celal rolünü üstlendi.

2009-2011 yılları arasında yayımlanan ve çok popüler olan Ezel adlı dizideki rolü ile Türkiye'de çok popüler oldu. 2012'de Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği, Uzun Hikâye adlı sinema filminde oynadı.

Ay Yapım firması ile çekecekleri yeni dizi için 2012'de yaptığı 4.000.000$'lık ücret anlaşmasının Türkiye'de bir dizi oyuncusu için en yüksek ücreti olduğu duyurulan İmirzaloğlu, Karadayı dizisinde başrol üstlendi.

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 6 Ağustos 2013 tarihinde çeşitli illerde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alındı. Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve beş yıl denetimli serbestlik tedbiri alınmasına karar verdi.

İmirzalıoğlu, 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile evlendi. Çiftin, Lalin (2020) ve Leyla (2022) adlı iki kız çocukları oldu.

İmirzalioğlu, Peyami Sefa'nın eserinden sinemaya uyarlanan Cingöz Recai (2017) filminde başrol oynadı. Çekimleri İstanbul ve St. Petersburg'da gerçekleşen film, gişede başarılı olmadı. 2018 yılında Kanal D'de yayımlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı tarihî dizide Fatih Sultan Mehmed'i canlandırdı. Dizi, 6. bölümü ile final yaparak sona erdi. İmirzalıoğlu, 5 Ekim 2019'dan itibaren atv'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlenmektedir.