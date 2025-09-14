Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kendal Jenner'dan jet ski şovu - magazin haberleri

        Kendal Jenner'dan jet ski şovu

        Ünlü model Kendall Jenner, göl üzerinde jet skiye binerek maceraperest yanını gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 14:14 Güncelleme: 14.09.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jet ski şovu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kendall Jenner, Washington'daki bir göl gezisinde jet skiye binerek şov yaptı. Kahverengi bikinisiyle maceraperest tarafını sergileyen Jenner, tatilin tadını çıkardı.

        29 yaşındaki süper model, geçtiğimiz günlerde, 11 yaşından beri ekran önünde olduğu şöhretli hayatını, mütevazı tercihlerle değiştirmek istediğini açıklamasıyla gündeme gelmişti.

        Ailesinin realite şovu 'Keeping Up With The Kardashians' sayesinde kameralarla tanışan Kendall Jenner; "Yemin ederim, her şeyi bırakıp sadece ev tasarlayacağım. Şaka yapmıyorum. Los Angeles'taki yaşam alanımı seviyorum ama aynı zamanda sade bir yaşamı da çok seviyorum. Her sabah kalkıp mayo veya eşofman altı giyip makyajsız, günümde özgür olmayı seviyorum" ifadesini kullanmıştı.

        Yeni röportajında; "Geleceği çok düşünüyorum ama aşırı plan yapmamaya çalışıyorum. Çünkü ben bir plancıyım" diyen ünlü model; "Normal hissetmeyi seviyorum. At gösterisine herkes gibi giyinip kaskımı, güneş gözlüklerimi ve üniformamı takarak gitmeyi seviyorum ve bambaşka bir isim altında yarışabiliyorum" şeklinde konuşmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kendal Jenner
        #jet ski
        #tatil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        Erken doğan bebeklere aşı hemen yapılır mı?
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!
        Gözler onlarda da olacak
        Gözler onlarda da olacak
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Körfez'den İsrail'e yanıt
        Kimlikteki karmaşa DNA testiyle çözüldü!
        Kimlikteki karmaşa DNA testiyle çözüldü!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        Süper Mario'nun mütevazi bir tesisatçıdan oyun ikonuna dönüşüm hikayesi
        Süper Mario'nun mütevazi bir tesisatçıdan oyun ikonuna dönüşüm hikayesi
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        "Barış'sız Galatasaray'ı düşünmek istemiyorum"
        186 bin ağaç kurtarıldı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!