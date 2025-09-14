Kendal Jenner'dan jet ski şovu

Kendall Jenner, Washington'daki bir göl gezisinde jet skiye binerek şov yaptı. Kahverengi bikinisiyle maceraperest tarafını sergileyen Jenner, tatilin tadını çıkardı.

29 yaşındaki süper model, geçtiğimiz günlerde, 11 yaşından beri ekran önünde olduğu şöhretli hayatını, mütevazı tercihlerle değiştirmek istediğini açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Ailesinin realite şovu 'Keeping Up With The Kardashians' sayesinde kameralarla tanışan Kendall Jenner; "Yemin ederim, her şeyi bırakıp sadece ev tasarlayacağım. Şaka yapmıyorum. Los Angeles'taki yaşam alanımı seviyorum ama aynı zamanda sade bir yaşamı da çok seviyorum. Her sabah kalkıp mayo veya eşofman altı giyip makyajsız, günümde özgür olmayı seviyorum" ifadesini kullanmıştı.

Yeni röportajında; "Geleceği çok düşünüyorum ama aşırı plan yapmamaya çalışıyorum. Çünkü ben bir plancıyım" diyen ünlü model; "Normal hissetmeyi seviyorum. At gösterisine herkes gibi giyinip kaskımı, güneş gözlüklerimi ve üniformamı takarak gitmeyi seviyorum ve bambaşka bir isim altında yarışabiliyorum" şeklinde konuşmuştu.