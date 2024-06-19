Kene kabusu bir can daha aldı

Yaz mevsiminin gelmesiyle kene vakalarından ölümler artıyor. Sivas'ta 4 kişinin kene ısırması nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından bir ölüm haberi de Yozgat'tan geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 41 yaşındaki M.G. 14 Haziran'da ateş ve bulantı şikayetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

M.G, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sorgun Devlet Hastanesi'ne ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan M.G'nin cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

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M.G'nin 12 Haziran'da vücuduna yapışan keneyi kendisinin çıkardığı öğrenildi.

KENE ISIRMASINA KARŞI NE YAPILMALI?

Uzmanlar özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin kene ısırmasına karşı daha fazla risk altında olduğunu belirtiyor.

Kırım Kongolu Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığı riski, bahçesine bağına gidip gelen kişilerde daha çok oluyor. Bu hastalığa daha çok büyük keneler neden oluyor.

Uzmanlar kenenin vücuda yapışmasının ardından ilk 3 saatte hastalık riskinin çok düşük olduğunu belirterek, fark edilmesi durumunda keneye kesinlikle elle müdahale edilmemesi uyarısında bulunuyor. Kenenin bekledikçe virüs yaydığına dikkati çeken uzmanlar, 6 saat müdahale edilmeyen kenenin vücuda virüs enjekte ettiğini dile getirerek en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğinin altını çiziyor.