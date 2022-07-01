"Eski yıllarda ve son dönemlerde tahribat olduğunu biz de gözlemlediğimiz için müzeyi haberdar ettik. Müze müdürlüğü de jandarmayı haberdar etti. Bu tahribatı engelleyebilmek için uzun soluklu ve sürekli tekrar eden kontrollerini artırdı jandarma. O noktada bir suçüstü de yapıldı açıkçası. Fakat biz çalışmaya başladığımız haziran başından beri kontrol altında. Umarız ki bundan sonra bir daha öyle şeyler yaşanmaz.