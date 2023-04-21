Her yıl 300 bin konut ilave etmemiz gerekiyor. 98 bin konutun yapımı sürüyor. Bugün de Gaziosmanpaşa, Esenler ve Başakşehir'de hak sahiplerine anahtarlı teslim ediyor ve yeni temeller atıyoruz.



Çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz. Her biri 500'er bin konuttan oluşan 3 projeyi hayata geçireceğiz. Avrupa yakasında 500 bin, Anadolu yakasında 500 bin rezerv alana konut yapacağız, buralara taşınacak konutlardan boşalacak konutları da dönüştürüp 1.5 milyon konut dönüştüreceğiz.