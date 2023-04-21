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Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 1,5 milyon yeni konut yapacaklarını açıkladı ve söz konusu dönüşümdeki kira yardımını da artırdıklarını açıkladı. İşte, kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu sorusunun yanıtı ve konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

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  • Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir törende kentsel dönüşüm ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalara imza attı. Söz konusu dönüşüme ilişkin yeni bir seferberlik başlattıklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm kira yardımlarının 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükselttiklerini açıkladı!
  • Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KİRA DESTEĞİ AÇIKLAMASI!

    Marmara depremi sonrasında güçlü bir talep gelmişti. Geçmişle mukayese edilemeyecek derecede önemli adımlar attık. 13 milyon insanımızın hayatına dokunduk. 6 Şubat'ta gördük ki deprem bizim hazırlık yapmamızı beklemiyor.

    Yeni bir seferberlik başlatıyoruz. İstanbul'da 39 ilçede 1.5 milyon bağımsız bölüm risk altındadır.
  • Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

    Her yıl 300 bin konut ilave etmemiz gerekiyor. 98 bin konutun yapımı sürüyor. Bugün de Gaziosmanpaşa, Esenler ve Başakşehir'de hak sahiplerine anahtarlı teslim ediyor ve yeni temeller atıyoruz.

    Çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz. Her biri 500'er bin konuttan oluşan 3 projeyi hayata geçireceğiz. Avrupa yakasında 500 bin, Anadolu yakasında 500 bin rezerv alana konut yapacağız, buralara taşınacak konutlardan boşalacak konutları da dönüştürüp 1.5 milyon konut dönüştüreceğiz.

     
  • Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

    Bugünü İstanbul'un dönüşümü için başlangıç tarihi olarak görüyoruz. 2 müjdemizi paylaşacağız. İlk müjdemizin adı; Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden projesi. Dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare 2+1 evin dönüşümü için diyelim 1.5 milyon maliyet çıktı, bunun 750 binini hibe olarak koyacağız. 120 metrekare 3+1 için ise 1 milyon 800 binin yarısı olan 900 bine çıkacak.

     
  • Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

    0,79 faizle yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli güncellenebilen rakamlarla borcunu ödeyebilecek. 750 bin borçlanma için 5 bin 625, 900 bin için taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Birikmiş parası olmayan bile devletin verdiği para ve kendi ödeyebileceği şekilde borçlanarak güvenli bir evin sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesiyle yapacağız. Kendi parselini dönüştürmek isteyene 0,74 faiz ile 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz.
  • Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

    5 yıl içerisinde İstanbul'da depreme dayanıksız ev bırakmayacağız. Başvurular haftaya çarşamba günü başlayacak.

    2. müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili; 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz.

    İlk Evim kapsamındaki 50 bin konutun ve arsalarda 50 bin arsanın şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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