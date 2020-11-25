Kenya 2025 yılına kadar yılda 5 milyon turist hedefliyor

AA

Turizm ve Yaban Hayatı Bakanı Najib Balala, gazetecilere, Kovid-19'un ekonomiye olumsuz etkisini turizm gelirleriyle azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.

Balala, "Ülkedeki turizm sektörünü güçlendirmeyi ve gelecek 5 yıl içerisinde yılda 5 milyon turist hedefine ulaşmak istiyoruz." dedi.

Turizm sektöründe toparlanmanın gelecek yılın sonunda başlayacağını tahmin ettiklerini dile getiren Balala, turizm ve hizmet sektörü çalışanlarını da bu amaçla eğiteceklerini kaydetti.

Ülkenin en önemli gelir kaynakları arasında safari ve deniz turizmi bulunuyor. Ayrıca Afrika'nın en önemli ticaret merkezlerinden Kenya'yı her yıl binlerce iş insanı konferans ya da toplantı için ziyaret ediyor.

Turizm alanında Tanzanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerle rekabet eden Kenya, tarihindeki en yüksek turist sayısına 2 milyonla geçen sene ulaşmıştı.