Osmaniye'de ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı için 10 tonluk iş makinesi, vinçle 11 katlı binanın üzerine çıkarıldı.

İHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Esenevler Mahallesi'nde bulunan 3 bloktan oluşan 11 katlı Çağlar Sitesi'nin A bloğunun kontrollü yıkımı için 10 tonluk iş makinesi vinç yardımıyla binanın üzerine çıkarıldı.

25 yıllık kepçe operatörü olduğunu ve daha öncede böyle yıkımlar yaptığını söyleyen Turan Çolakkadı, "Bu zamana kadarda bu şekilde 5-6 tane bina yıktık. Bu binaya yıkıma çıktık bir problem olmadığı için çıktık kolonlarda bir patlak yok. Çalıştığımız makine 10 tonluk, bina 11 katlı, yukardan aşağı yıkarak ineceğiz. Makasla da yıkabiliriz ama yanlarda ev olduğu için giremediğimiz için bu yöntemi kullandık" dedi.