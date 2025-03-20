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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Kerem Aktürkoğlu 11. golünü kaydetti - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu 11. golünü kaydetti

        Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Macaristan maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'ndaki 11. golünü kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:47 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:47
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        Kerem Aktürkoğlu 11. golünü kaydetti
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        UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı sahasında Macaristan ile mücadele ederken, millilerin ikinci golünü Kerem Aktürkoğlu attı.

        Müsabakanın 69. dakikasında Oğuz Aydın’ın sağ taraftan ortasında kale önünde Kerem, omzuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 2-0’a geldi.

        26 yaşındaki futbolcu bu golle, A Milli Takım’daki gol sayısını 11’e çıkardı.

        Maça 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 85. dakikada yerini Can Uzun’a bıraktı.

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