        Kerem Bursin ile Melisa Sabancı Tapan ayrıldı - Magazin haberleri

        Kerem Bursin ile Melisa Sabancı Tapan ayrıldı

        Kerem Bursin ile Melisa Sabancı Tapan'ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle ayrıldıkları öğrenildi

        Giriş: 27.09.2025 - 20:06 Güncelleme: 27.09.2025 - 20:06
        Ayrıldılar
        Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ardından Sabancı ailesinden bir ayrılık haberi daha geldi. Başından beri birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan Melisa Sabancı Tapan ile Kerem Bürsin'in ayrıldıkları öğrenildi.

        Melisa Sabancı Tapan ile Kerem Bürsin'in ayrılık sebebinin iş yoğunluğu olduğu öne sürüldü.

        YALANLAMIŞTI

        Kerem Bürsin, birkaç ay önce "Melisa Sabancı Tapan ile ayrıldı" şeklinde çıkan söylentileri, tatil paylaşımlarıyla yalanlamıştı.

        #kerem bursin
        #Melisa Sabancı Tapan
        #Kerem Bursin ile Melisa Sabancı Tapan ayrıldı
