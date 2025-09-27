Kerem Bürsin, birkaç ay önce "Melisa Sabancı Tapan ile ayrıldı" şeklinde çıkan söylentileri, tatil paylaşımlarıyla yalanlamıştı.
Kerem Bursin ile Melisa Sabancı Tapan ayrıldı
Kerem Bursin ile Melisa Sabancı Tapan'ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle ayrıldıkları öğrenildi
Giriş: 27.09.2025 - 20:06 Güncelleme: 27.09.2025 - 20:06
Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ardından Sabancı ailesinden bir ayrılık haberi daha geldi. Başından beri birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan Melisa Sabancı Tapan ile Kerem Bürsin'in ayrıldıkları öğrenildi.
Melisa Sabancı Tapan ile Kerem Bürsin'in ayrılık sebebinin iş yoğunluğu olduğu öne sürüldü.
