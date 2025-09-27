Kerem Bursin ile Melisa Sabancı Tapan ayrıldı

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ardından Sabancı ailesinden bir ayrılık haberi daha geldi. Başından beri birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan Melisa Sabancı Tapan ile Kerem Bürsin'in ayrıldıkları öğrenildi.

Melisa Sabancı Tapan ile Kerem Bürsin'in ayrılık sebebinin iş yoğunluğu olduğu öne sürüldü.