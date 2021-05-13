Kerkük'te bayram namazı kılındı

AA

Kentin merkezindeki Hacı Necdet Camisi'ne bayram namazı için gelen Türkmen, Kürt ve Arap vatandaşlar birlikte saf tuttu.

Namazı kıldıran Hacı Necdet Camisi İmamı Şeyh Abdulselam Salihi, okuduğu hutbede, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere Gazze'ye ve tüm Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Salihi, yaptığı duada Allah'tan Filistin'in bir an önce barışa kavuşmasını diledi.

Kovid-19 salgının nispeten azaldığı kentte, camiyi dolduran vatandaşlar da Kerkük, Irak ve Filistin başta olmak üzere İslam dünyasının huzur ve barışı için dua etti.