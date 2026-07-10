Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet Çocuğunuz sebze görünce tabağını geri mi itiyor? Zorlamak yerine bunları deneyin! İşte uzmanların önerdiği 6 etkili yöntem

        Çocuğunuz sebze görünce tabağını geri mi itiyor? Zorlamak yerine bunları deneyin! İşte uzmanların önerdiği 6 etkili yöntem

        Çocuğunuz sebze görünce tabağını geri mi itiyor? Uzmanlara göre doğru yöntemlerle çocukların sebze tüketimini artırmak mümkün. Bilimsel araştırmalarla desteklenen ve evde kolayca uygulanabilecek 6 etkili yöntemi derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 08:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Çocuğunuz sebze görünce tabağını geri mi itiyor veya evde sürekli "o brokoliyi bitir" tartışması mı yaşanıyor? Ebeveynlerin en çok yakındığı konuların başında gelen bu önyargıyı kırmak, bilimsel araştırmalara göre aslında imkansız değil. Uzmanlar, doğru yaklaşımlarla çocukların sebzeye karşı geliştirdiği duvarların yıkılabileceğini ve kalıcı beslenme alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılabileceğini belirtiyor.

        2

        Araştırmalar, yeterli sebze tüketiminin yalnızca fiziksel gelişimi değil; dikkat, öğrenme, davranış ve okul başarısını da desteklediğini gösteriyor. Buna karşın çocukluk çağı obezitesindeki artış, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasını her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

        3

        SIK SIK MARUZ BIRAKIN

        Uzmanlara göre çocukların farklı sebzelerle mümkün olduğunca erken tanışması büyük önem taşıyor. Okul öncesi dönem, yeni tatlara alışmaları açısından en kritik süreç olarak gösteriliyor. İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nde biyopsikoloji profesörü Marion Hetherington, "Beş yaşına kadar çocukları sebzelere maruz kılmayı artırmaya başlamazsanız, artık çok geç olur" uyarısında bulunuyor.

        Araştırmalar, çocukların yeni bir yiyeceği benimsemeden önce aynı yiyecekle birçok kez karşılaşması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu sayı çocuğun yapısına göre değişse de genellikle 5 ila 15 deneme arasında farklılık gösterebiliyor. Hatta bazı bilimsel çalışmalar, annenin hamilelik döneminde tükettiği besinlerin amniyotik sıvı yoluyla fetüse geçtiğini ve bebeğin ilerideki tat tercihlerini şekillendirebileceğini gösteriyor.

        4

        SEBZELERİ ÖĞÜNÜN BAŞINDA SUNUN

        Uzmanlara göre çocuklara bir yiyeceğin "sağlıklı" olduğunu söylemek her zaman beklenen sonucu vermeyebiliyor. Çünkü çocuklar çoğu zaman "sağlıklı" olarak tanımlanan yiyeceklerden ziyade "lezzetli" görünen seçeneklere yöneliyor.

        Pennsylvania State Üniversitesi Beslenme Bilimleri Profesörü Barbara Rolls, sebzelerin çocukların en aç olduğu anda, yani öğünün başında sunulmasının tüketimi artırabileceğini belirtiyor. Böylece yüksek kalorili yiyeceklerle rekabet azalırken çocukların aşırı yemesinin de önüne geçilebiliyor.

        Uzmanlara göre kahvaltı da sebze tüketimini artırmak için değerlendirilebilecek öğünlerden biri. Omlete mantar ve ıspanak eklemek ya da kahvaltılık muffinlerde kabak kullanmak günlük sebze tüketimine katkı sağlayabiliyor.

        5

        PORSİYON DENGESİNİ DEĞİŞTİRİN

        Uzmanların dikkat çektiği bir diğer yöntem ise porsiyon dengesini değiştirmek. Sebzelerin miktarını artırıp yüksek kalorili besinleri azaltmak, çocukların farkında olmadan daha fazla sebze tüketmesine yardımcı olabiliyor.

        Araştırmalar, tabaktaki meyve ve sebze miktarının yüzde 50 artırılmasının tüketimi de yükselttiğini gösteriyor. Havuç ve kabak gibi sebzelerin soslara rendelenmesi ya da çocuklara aynı öğünde farklı sebze seçenekleri sunulması da daha fazla sebze tüketimini destekleyen uygulamalar arasında yer alıyor.

        6

        SEBZELERİ DAHA CAZİP HALE GETİRİN

        Uzmanlara göre çocuklar yiyecekleri önce gözleriyle değerlendiriyor. Birden fazla seçenek sunulduğunda en tanıdık ve hoş görünen yiyeceğe yöneldikleri için sebzelerin sunum şekli tüketim üzerinde önemli rol oynuyor.

        Araştırmalar, kelebek, çiçek veya oyuncak ayı gibi farklı figürlerde hazırlanan meyve ve sebzelerin çocukların ilgisini daha fazla çektiğini gösteriyor. Bunun yanında sağlıklı yiyeceklerin daha görünür ve erişimi kolay atıştırmalıklar olarak sunulmasının da tüketimi artırdığı belirtiliyor.

        7

        ROL MODEL OLUN

        Araştırmalar, ebeveynlerin beslenme alışkanlıklarının çocuklar üzerinde doğrudan model oluşturduğunu ortaya koyuyor. Sağlıklı beslenen anne ve babaların çocuklarının da sebze ve meyveyi daha fazla tercih ettiği belirtiliyor.

        Haftada en az üç kez birlikte yemek yiyen ailelerde çocukların daha dengeli beslendiği, daha sağlıklı kilo düzeyine sahip olduğu ve gazlı içecek tüketimlerinin daha düşük olduğu ifade ediliyor.

        8

        BASKI YERİNE KEŞFETMESİNE İZİN VERİN

        Uzmanlar, çocukları belirli yiyecekleri yemeye zorlamanın ters bir etki oluşturabileceği ve yiyeceklerden alınan keyfi azaltabileceği uyarısında bulunuyor. Çocukları sebze yemeleri için sağlıksız bir ödülle teşvik etmek de uzun vadede o sağlıksız gıdalara olan ilgiyi daha fazla artırıyor.

        Bunun yerine çocukların yiyeceklerle sağlıklı bir bağ kurmasına; besin korkusunu azaltmak için pancar, nohut ve lahana gibi farklı malzemelere serbestçe dokunmalarına, koklamalarına ve onları incelemelerine fırsat verilmesi öneriliyor. Yemek hazırlama sürecine aktif olarak katılan ve yiyeceklerle baskı hissetmeden etkileşime giren çocukların zamanla yeni tatları denemeye çok daha istekli olduğu belirtiliyor.

        Deneysel şef Jozef Youssef da anahtarın çocukların yiyecek deneyimini yeniden şekillendirmek olduğunu vurgulayarak; baskı olmayan rahat bir ortamda oyunlaştırma ve duyusal etkileşimin çocukların önyargılarını yıkmada en güçlü silah olduğunu ifade ediyor.

        Haber kaynak: BBC

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aydında pompalı tüfekle rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı

        Aydının Nazilli ilçesinde evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.Yıldıztepe Mahallesi 1481 Sokaktaki 3 katlı apartmanın son katında yaşayan M.Ç, henüz bilinmeyen nedenle evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Mitlere inanmayın! Üçlü negatif meme kanserini yenmek mümkün
        Mitlere inanmayın! Üçlü negatif meme kanserini yenmek mümkün
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        Miras açıklaması
        Miras açıklaması
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!