Çocuğunuz sebze görünce tabağını geri mi itiyor? Zorlamak yerine bunları deneyin! İşte uzmanların önerdiği 6 etkili yöntem
Çocuğunuz sebze görünce tabağını geri mi itiyor? Uzmanlara göre doğru yöntemlerle çocukların sebze tüketimini artırmak mümkün. Bilimsel araştırmalarla desteklenen ve evde kolayca uygulanabilecek 6 etkili yöntemi derledik.
Çocuğunuz sebze görünce tabağını geri mi itiyor veya evde sürekli "o brokoliyi bitir" tartışması mı yaşanıyor? Ebeveynlerin en çok yakındığı konuların başında gelen bu önyargıyı kırmak, bilimsel araştırmalara göre aslında imkansız değil. Uzmanlar, doğru yaklaşımlarla çocukların sebzeye karşı geliştirdiği duvarların yıkılabileceğini ve kalıcı beslenme alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılabileceğini belirtiyor.
Araştırmalar, yeterli sebze tüketiminin yalnızca fiziksel gelişimi değil; dikkat, öğrenme, davranış ve okul başarısını da desteklediğini gösteriyor. Buna karşın çocukluk çağı obezitesindeki artış, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasını her zamankinden daha önemli hale getiriyor.
SIK SIK MARUZ BIRAKIN
Uzmanlara göre çocukların farklı sebzelerle mümkün olduğunca erken tanışması büyük önem taşıyor. Okul öncesi dönem, yeni tatlara alışmaları açısından en kritik süreç olarak gösteriliyor. İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nde biyopsikoloji profesörü Marion Hetherington, "Beş yaşına kadar çocukları sebzelere maruz kılmayı artırmaya başlamazsanız, artık çok geç olur" uyarısında bulunuyor.
Araştırmalar, çocukların yeni bir yiyeceği benimsemeden önce aynı yiyecekle birçok kez karşılaşması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu sayı çocuğun yapısına göre değişse de genellikle 5 ila 15 deneme arasında farklılık gösterebiliyor. Hatta bazı bilimsel çalışmalar, annenin hamilelik döneminde tükettiği besinlerin amniyotik sıvı yoluyla fetüse geçtiğini ve bebeğin ilerideki tat tercihlerini şekillendirebileceğini gösteriyor.
SEBZELERİ ÖĞÜNÜN BAŞINDA SUNUN
Uzmanlara göre çocuklara bir yiyeceğin "sağlıklı" olduğunu söylemek her zaman beklenen sonucu vermeyebiliyor. Çünkü çocuklar çoğu zaman "sağlıklı" olarak tanımlanan yiyeceklerden ziyade "lezzetli" görünen seçeneklere yöneliyor.
Pennsylvania State Üniversitesi Beslenme Bilimleri Profesörü Barbara Rolls, sebzelerin çocukların en aç olduğu anda, yani öğünün başında sunulmasının tüketimi artırabileceğini belirtiyor. Böylece yüksek kalorili yiyeceklerle rekabet azalırken çocukların aşırı yemesinin de önüne geçilebiliyor.
Uzmanlara göre kahvaltı da sebze tüketimini artırmak için değerlendirilebilecek öğünlerden biri. Omlete mantar ve ıspanak eklemek ya da kahvaltılık muffinlerde kabak kullanmak günlük sebze tüketimine katkı sağlayabiliyor.
PORSİYON DENGESİNİ DEĞİŞTİRİN
Uzmanların dikkat çektiği bir diğer yöntem ise porsiyon dengesini değiştirmek. Sebzelerin miktarını artırıp yüksek kalorili besinleri azaltmak, çocukların farkında olmadan daha fazla sebze tüketmesine yardımcı olabiliyor.
Araştırmalar, tabaktaki meyve ve sebze miktarının yüzde 50 artırılmasının tüketimi de yükselttiğini gösteriyor. Havuç ve kabak gibi sebzelerin soslara rendelenmesi ya da çocuklara aynı öğünde farklı sebze seçenekleri sunulması da daha fazla sebze tüketimini destekleyen uygulamalar arasında yer alıyor.
SEBZELERİ DAHA CAZİP HALE GETİRİN
Uzmanlara göre çocuklar yiyecekleri önce gözleriyle değerlendiriyor. Birden fazla seçenek sunulduğunda en tanıdık ve hoş görünen yiyeceğe yöneldikleri için sebzelerin sunum şekli tüketim üzerinde önemli rol oynuyor.
Araştırmalar, kelebek, çiçek veya oyuncak ayı gibi farklı figürlerde hazırlanan meyve ve sebzelerin çocukların ilgisini daha fazla çektiğini gösteriyor. Bunun yanında sağlıklı yiyeceklerin daha görünür ve erişimi kolay atıştırmalıklar olarak sunulmasının da tüketimi artırdığı belirtiliyor.
ROL MODEL OLUN
Araştırmalar, ebeveynlerin beslenme alışkanlıklarının çocuklar üzerinde doğrudan model oluşturduğunu ortaya koyuyor. Sağlıklı beslenen anne ve babaların çocuklarının da sebze ve meyveyi daha fazla tercih ettiği belirtiliyor.
Haftada en az üç kez birlikte yemek yiyen ailelerde çocukların daha dengeli beslendiği, daha sağlıklı kilo düzeyine sahip olduğu ve gazlı içecek tüketimlerinin daha düşük olduğu ifade ediliyor.
BASKI YERİNE KEŞFETMESİNE İZİN VERİN
Uzmanlar, çocukları belirli yiyecekleri yemeye zorlamanın ters bir etki oluşturabileceği ve yiyeceklerden alınan keyfi azaltabileceği uyarısında bulunuyor. Çocukları sebze yemeleri için sağlıksız bir ödülle teşvik etmek de uzun vadede o sağlıksız gıdalara olan ilgiyi daha fazla artırıyor.
Bunun yerine çocukların yiyeceklerle sağlıklı bir bağ kurmasına; besin korkusunu azaltmak için pancar, nohut ve lahana gibi farklı malzemelere serbestçe dokunmalarına, koklamalarına ve onları incelemelerine fırsat verilmesi öneriliyor. Yemek hazırlama sürecine aktif olarak katılan ve yiyeceklerle baskı hissetmeden etkileşime giren çocukların zamanla yeni tatları denemeye çok daha istekli olduğu belirtiliyor.
Deneysel şef Jozef Youssef da anahtarın çocukların yiyecek deneyimini yeniden şekillendirmek olduğunu vurgulayarak; baskı olmayan rahat bir ortamda oyunlaştırma ve duyusal etkileşimin çocukların önyargılarını yıkmada en güçlü silah olduğunu ifade ediyor.
Haber kaynak: BBC