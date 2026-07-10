SIK SIK MARUZ BIRAKIN

Uzmanlara göre çocukların farklı sebzelerle mümkün olduğunca erken tanışması büyük önem taşıyor. Okul öncesi dönem, yeni tatlara alışmaları açısından en kritik süreç olarak gösteriliyor. İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nde biyopsikoloji profesörü Marion Hetherington, "Beş yaşına kadar çocukları sebzelere maruz kılmayı artırmaya başlamazsanız, artık çok geç olur" uyarısında bulunuyor.

Araştırmalar, çocukların yeni bir yiyeceği benimsemeden önce aynı yiyecekle birçok kez karşılaşması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu sayı çocuğun yapısına göre değişse de genellikle 5 ila 15 deneme arasında farklılık gösterebiliyor. Hatta bazı bilimsel çalışmalar, annenin hamilelik döneminde tükettiği besinlerin amniyotik sıvı yoluyla fetüse geçtiğini ve bebeğin ilerideki tat tercihlerini şekillendirebileceğini gösteriyor.