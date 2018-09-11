Show TV'nin geçtiğimiz Pazar akşamı izleyicileriyle buluşan yeni dizisi Keşke Hiç Büyümeseydik’in ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadık’ın Almanca öğrenmeye çalıştığı eğlenceli anların ekrana geldiği tanıtımda Necati, “Ben gidiyorum, aşık oldum!” sözleriyle eşi Ayten’i terk ediyor. Ufuk ve Ayşe’nin romantik anları dikkat çekerken Serpil, kızı ile karşı karşıya geliyor. Duygusal hikayesi, usta oyuncu kadrosuyla 30 yıllık bir zaman diliminin konu edildiği Keşke Hiç Büyümeseydik her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

İLK BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Keşke Hiç Büyümeseydik’in Pazar akşamı ekrana gelen ilk bölümünde hayatın dört bir yana savurduğu kardeşler Serpil, Sadık ve Ufuk, Hulusi’nin vefatıyla babalarına son vazifelerini yapmak üzere mahalleye geri döndü. Birbirlerini, en önemlisi onlara sevgiyle bağlı olan anne babalarını ihmal eden kardeşler, yıllar sonra bir araya geldi. Keşkeleri yüzlerine çarpan Serpil, Sadık ve Ufuk’un eve dönünce çocukluk anıları canlandı. Serpil’in babasıyla yaşadığı mutlu anları, eşi Ferdi’yle evlenmesini, Ufuk’un tiyatro sevdasını, evi terk edişini, şanssızlığından kurtulamayan Sadık’ın eşiyle tanıştığı zamanları hatırladığı anlar izleyenleri de geçmişe götürdü. Hulusi’nin cenazesinde kardeşler hissettikleri suçluluk duygusuyla gözyaşlarına hakim olamazken Ferdi, mal paylaşımını düşünmeye başladı.

OYUNCU KADROSUYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Yapımcılığını MinT Prodüksiyon’un üstlendiği, senaryosunu Birol Güven - Murat Aras - Eray Yasin Işık’ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun oturduğu Keşke Hiç Büyümeseydik’in oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, İrfan Kangı, Yeliz Kuvancı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar, Serkan Özel, Kevork Türker gibi güçlü isimler yer alıyor.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK NE ZAMAN

Keşke Hiç Büyümeseydik’in yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Keşke Hiç Büyümeseydik"in 2. Bölüm fragmanı:

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