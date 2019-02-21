Keşmir - Hindistan'da sosyal medyada yayılan kampanya: 'Keşmirlilere evinizi ve kalplerinizi açın'

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Hindistan genelinde çok sayıda kişi, Keşmir'de yardıma muhtaç olanlara destek olmak için seferber oldu.
Hindistan'ın kuzeyinde geçen hafta düzenlenen intihar saldırısında 40'tan fazla Hint asker ölmüştü.
Saldırganın 19-21 yaşlarında bir Keşmirli olduğu olduğu tespit edildi.
Saldırıyı Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed örgütü üstlendi.
Saldırıdan sonra Keşmir'deki bazı öğrencilerin dövüldüğü veya ülkenin diğer bölgelerinde de kaldıkları yerlerden kovuldukları haberleri geldi.
Bazı Hint öğrencilerin de üniversitede beraber okudukları Keşmirli öğrencilerin atılmaları talebinde bulunduğu bildirildi.
Dehradun şehrinde Keşmirli kız öğrencilerin kaldığı bir yurda saldırı girişiminde bulunuldu.
Hindistan'ın başkenti Delhi'de çalışan gazeteci Şeyh Saaliq, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Bu nefrete ve gözdağına boyun eğmemeliyiz. (Keşmirli veya değil) tüm arkadaşlarıma evlerinin kapılarını açmaları, ihtiyaç sahiplerine kalacak yer imkanı sağlamaları çağrısında bulunuyorum" yazdı.
Birçok Hint de bu çağrıya olumlu karşılık verip Keşmirlileri evlerinde ağırlamaya başladı.
Hindistan'da sosyal medyada nefret karşıtı tweetlerin paylaşıldığı hashtagler açıldı. Halka "evlerini ve kalplerini açmaları" için çağrıda bulunuldu.
Her ne kadar bazı Twitter kullanıcıları "milliyetçilik karşıtı" söylemlerinden dolayı sosyal tacizlere maruz kalsa da Hindistan genelinde bu çağrı olumlu bulundu.
Gazeteci Barkha Dutt, "Keşmirlilere kapılarının açık olduğunu" ifade eden bir tweeti nedeniyle aldığı tehditler yüzünden polise şikayette bulundu.
Keşmir'in merkezi hükümetten sorumlu yetkilisi Dineşvar Şarma, Keşmirliler ve diğer vilayetten gelenler arasında büyük bir güven eksikliği olduğunu söylüyor. Şarma bu tür güven eksikliğinin de Keşmirli öğrencilerin diğer bölgelerde kalacak yer bulmakta zorlanmasına neden olduğunu ifade ediyor.
Punjab bölgesindeki Sikh öğrenciler de Keşmirlilere kalacak yer sağlayanlar arasında.
BBC'ye konuşan Punjablı öğrenci Khawaja Israt, "Keşmirli öğrenciler Dehradun bölgesinde durumun kötüleşmesiyle kaçmaya başladı. Bir grup kurduk ve bu bölgelerden gelen öğrencilerin kalabilmeleri için geçici sığınaklar oluşturduk" dedi.
En büyük saldırı, Dehradun ve Ambala şehirlerinde görüldü.
Adının paylaşılmasını istemeyen bir öğrenci BBC'ye "Üzerinde 'Köpekler girebilir, Keşmirliler giremez' yazılı posterler gördük. Ters tepmesinden korktuk ve kaçmadan önce bir yere sığındık" dedi.
Yaklaşık 50 öğrenci Chandigarh'taki geçici merkezlere sığındı.
Hindistan'ın merkezi hükümeti, bu tür saldırılara karşı önlem alınması için yerel yönetimlere çağrıda bulundu.
Çağrı, Hindistan'ın doğu vilayeti Bihar'ın başkenti Patna'da dört Keşmirli tüccarın çıkan olaylarda yaralanması üzerine geldi.
Cammu şehrinde linç girişimleri yaşanması ve araçların ateşe verilmesi üzerine 15 Şubat'ta olağanüstü hal ilan edildi.
Gösterilerin şiddetlenmesi üzerine ülkenin en büyük paramiliter gücü CRPF de Cammu ve Keşmir'de yerel güvenlik birimlerine destek çıktı.
Madadgaar'da da bu tür saldırılara karşı yardıma muhtaç olanlar için 7/24 faal olan bir telefon hattı açıldı.
Bu hat sayesinde 250 Keşmirli öğrenciye evlerine dönebilmeleri için ulaşım ve gıda yardımında bulunuldu.
Diğer yandan bazı Keşmirli öğrenciler ise saldırılara destek çıkan sosyal medya mesajları nedeniyle gözaltına alındı.
Dehradun'da cumartesi günü gözaltına alınan bir Keşmirli öğrenci "silahlı kuvvetlere hakaret ve provokasyon içeren mesajlar" paylaşmaktan suçlu bulundu.
Keşmir'den üç üniversite öğrencisi de Bangalor'da saldırılarla ilgili Facebook'ta "aşağılayıcı yorumlar yazma" suçundan gözaltına alındı.
Aligarh Müslüman Üniversitesi'nden de benzer haberler gelmişti.
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