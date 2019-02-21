Khloe Kardashian eşi Tristan Thopson’ın ihaneti affetmedi!

Giriş: 21.02.2019 - 11:19 | Güncelleme:  

Tristan Thompson’ın geçtiğimiz hafta sonunda Kardashian’ın kız kardeşi Kylie Jenner’ın yakın arkadaşı Jordyn Woods’la samimi anları ortaya çıkmıştı. ABD’li şov yıldızı Khloe Kardashian, çocuğunun babası Tristan Thopson’ın ikinci ihanetini affetmedi

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    ABD’li şov yıldızı Khloe Kardashian, çocuğunun babası Tristan Thopson’ın ihanetini affetmedi. Kardashian, kendisini ikinci kez aldatan Tristan Thompson’la yollarını ayırdı. 

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    İHANETİ AFFETMEDİ

    TMZ’in haberine göre, geçtiğimiz yıl hamileliğinin son günlerinde ihanete uğrayan ve affeden sosyetik güzel, kendisini ikinci kez aldatan Thompson’a yeni bir şans vermedi.  

  • 3Khloe Kardashian eşi Tristan Thopson’ın ihaneti affetmedi - Magazin haberleri
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    Thompson’ın geçtiğimiz hafta sonunda Kardashian’ın kız kardeşi Kylie Jenner’ın yakın arkadaşı Jordyn Woods’la samimi anları ortaya çıkmıştı. Bu olayın üzerine gemileri yakan şov yıldızı, kızı True’nun babasıyla görüşmeme kararı aldı. 

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