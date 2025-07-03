Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre memur maaş zammı yüzde 15,57 olarak hesaplandı. Memur zam oranı ile birçok kalemde ödemeler değişti. Bu kapsamda kıdem tazminatı tavan ücreti de zamlandı. 2025 Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile resmileşecek. Peki, yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Temmuz 2025 kıdem tazminatı tavanı hesaplama…