Kadınların cilt bakımı için uyguladıkları birçok yöntem vardır. Ancak her cilt için ayrı ayrı cilt maskeleri vardır. Ama kil maskesi her cilt tipine uygulanabilen bir maske olması açısından oldukça çok tercih edilmektedir. Uygulaması kolay olan kil maskesi cildi; toksinlerden siyah noktalardan ve sivilcelerden arındırılması için uygulanabilir. Kil için piyasada bulunan yeşil killeri tercih etmek gereklidir.

Kil Maskesi Malzemeleri:

1 çay kaşığı kil,

1 çay kaşığı limon,

1 çay kaşığı aspirin tozu

Kil Maskesi Hazırlanışı: