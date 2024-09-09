"Kılıç çatma her yıl yapılan bir merasim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tamamlanan tüzük kurultayı sonrası açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili de açıklamada bulunan Özel "Adalet yerini bulana kadar Narin'in yanındayız. Arkadaşlarımız bölgeye gidecek. Narin'in katledilmesi ve dün akşam Tunceli'den gelen şehit haberinden sonra Şevval Şam kongresini iptal ettik" ifadelerini kullandı.

"ARTIK BİR MUTABAKATSIZLIK YOK"

Özel şöyle devam etti: "CHP yaklaşık 50 yıl sonra bir seçimden ilk parti olarak çıktı. 50 yıl sonra da ona inanan tüm demokratlarla Türkiye ittifakı ile birlikte tarihin akışını değiştirme imkan ve sorumluluğunu yakalamış durumdadır. Tüzük kurultayımızda partimizin nasıl yönetileceğine ilişkin tüm maddeleri müzakere ettik. Artık herhangi bir mutabakatsızlık yok. Yolumuz çok açık. Önümüze bir takvim koyduk, bir yol haritası koyduk. Bundan sonra vatandaşın CHP iktidarından ne isteyeceğine ilişkin vatandaşın taleplerini toplayacağız. Bugün dünden iktidara bir gün daha yakınız. Her geçen gün iktidara daha çok yakınız."