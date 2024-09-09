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        Haberler Gündem Politika "Kılıç çatma her yıl yapılan bir merasim" | Son dakika haberleri

        "Kılıç çatma her yıl yapılan bir merasim"

        CHP lideri Özel, partisinin tamamlanan tüzük kurultayı sonrası açıklamalarda bulundu. Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında konuşan Özel, "Harbiye mezuniyetinde bir gelenek yerine getirildi. Her sene yapılan kılıç çatma ve bir yemin merasimiydi. Bu sene rahatsızlık nereden gerçekten anlamak güç" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 11:07 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:07
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        "Kılıç çatma her yıl yapılan bir merasim"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tamamlanan tüzük kurultayı sonrası açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili de açıklamada bulunan Özel "Adalet yerini bulana kadar Narin'in yanındayız. Arkadaşlarımız bölgeye gidecek. Narin'in katledilmesi ve dün akşam Tunceli'den gelen şehit haberinden sonra Şevval Şam kongresini iptal ettik" ifadelerini kullandı.

        "ARTIK BİR MUTABAKATSIZLIK YOK"

        Özel şöyle devam etti: "CHP yaklaşık 50 yıl sonra bir seçimden ilk parti olarak çıktı. 50 yıl sonra da ona inanan tüm demokratlarla Türkiye ittifakı ile birlikte tarihin akışını değiştirme imkan ve sorumluluğunu yakalamış durumdadır. Tüzük kurultayımızda partimizin nasıl yönetileceğine ilişkin tüm maddeleri müzakere ettik. Artık herhangi bir mutabakatsızlık yok. Yolumuz çok açık. Önümüze bir takvim koyduk, bir yol haritası koyduk. Bundan sonra vatandaşın CHP iktidarından ne isteyeceğine ilişkin vatandaşın taleplerini toplayacağız. Bugün dünden iktidara bir gün daha yakınız. Her geçen gün iktidara daha çok yakınız."

        TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

        "Maalesef büyük bir üzüntü içindeyim. Harbiye mezuniyetinde bir gelenek yerine getirildi. Her sene yapılan kılıç çatma ve bir yemin merasimiydi. Bu sene rahatsızlık nereden gerçekten anlamak güç. Teğmenler kılıcı dosta güven düşmana kaygı vermek için çatarlar. O kılıçtan vatan millet düşmanları, Atatürk düşmanları ürkecek. Takdirlerle ödül verdiğin kadın teğmene soruşturma mı açacaksın şimdi. Ailelerin de kursağına dizdiniz. Bu sevinci hepimizin kursağına dizdiniz."

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