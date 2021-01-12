Kılıçdaroğlu'ndan "sözde Cumhurbaşkanı" açıklaması 0:00 / 0:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesi konuştu.

Türkiye'nin ekonomik sorunları olduğunu söyleyen CHP lideri, "Türkiye gerçeğinde açlık var. Konteynerden yiyecek toplayan vatandaşlar da vergi ödüyor. Erdoğan, devleti tek başına yönetiyorsun, istediğin her şeyi yapıyorsun. Vergi verdik, nereye gitti bu paralar? Sen ne yaptın arkadaş? Tek fabrika bile kurmadın, nereye gitti paralar? Soruya yanıt vereyim, 83 milyonu bir avuç tefeciye mahkûm ettiler. Paralar faizcilere gitti. 18 yıldır ekonomiyi faiz-döviz ekseninde yönetiyorlar" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında süren tartışmalara değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Devleti yöneten iktidar yapay gündemler ile halkın gündemini unutturmaya çalışıyor. Tutturmuş CHP İstanbul İl Başkanı. Sen, CHP İstanbul İl Başkanı ile uğraşacağına işsizlik sorunu ile uğraşsana. Eyy Kılıçdaroğlu diyor. Buyur ne diyorsun? Benimle uğraşacağına çöpten yemek toplayanlarla uğraş, senin görevin o değil mi? Bu memlekette açlık, yoksulluk var bunu çözeceğim diye kafa yorsana, çalışsana" dedi.

"Memleketin sorunlarını Millet İttifakı olarak biz çözeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat sözde cumhurbaşkanı dedim diye çok alınmış, Bremen Mızıkacıları gibi herkes saldırıyor. Acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz? Millete açlığa, fukuralığa mahkûm eden sensin, o yüzden ben sana 'sözde Cumhurbaşkanı' diyorum. Bir de tazminat davası 1 milyon liralık açmış, neyse teşekkür ederim, en azından bir paralık açmamış. Ben onun hakkında 1 paralık dava açıyorum, değeri o kadar çünkü" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yemini edeceksin, o yemine sadık kaldığım sürece elbette ki 83 milyonun cumhurbaşkanısın, hiç kimse buna itiraz edemez. Milletin iradesine her zaman saygı duyuyoruz. Milletin iradesine bir şey söylemek ne bana ne de partimize düşmez. Demokrasiye bu ülkeye getiren bir parti olarak milletin iradesine saygı gösterdik, milletin seçtiği kişinin de millete saygı duyması lazım."