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        Kilis'te, PKK/YPG şüphelisi tutuklandı

        KİLİS'te, tedirgin davranışları üzerine jandarma tarafından durdurulup, yapılan araştırmada PKK/PYD/YPG terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü saptanan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:23 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:30
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        Kilis'te, PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
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        KİLİS'te, tedirgin davranışları üzerine jandarma tarafından durdurulup, yapılan araştırmada PKK/PYD/YPG terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü saptanan H.A.E.M., tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Elbeyli ilçesinde tedirgin davranışlarda bulunan H.A.E.M.’yi durdurdu. Yapılan araştırmada H.A.E.M.'nin PKK/PYD/YPG terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Gözaltına alınan H.A.E.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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