Kilis'te, PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
KİLİS'te, tedirgin davranışları üzerine jandarma tarafından durdurulup, yapılan araştırmada PKK/PYD/YPG terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü saptanan H.
KİLİS'te, tedirgin davranışları üzerine jandarma tarafından durdurulup, yapılan araştırmada PKK/PYD/YPG terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü saptanan H.A.E.M., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Elbeyli ilçesinde tedirgin davranışlarda bulunan H.A.E.M.’yi durdurdu. Yapılan araştırmada H.A.E.M.'nin PKK/PYD/YPG terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Gözaltına alınan H.A.E.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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