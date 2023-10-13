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        Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 3 zanlı yakalandı

        Kilis merkezli silahlı terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 20:03 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:09
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        Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 3 zanlı yakalandı
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        Kilis merkezli silahlı terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar ve araştırmalar sonucunda geçmiş dönemde Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasadışı yollardan ülkeye giriş yaparak faaliyetlerini devam ettirme arayışı içerisinde olan şüphelilerin adresleri belirlendi.

        Ekiplerce Kilis, Gaziantep ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen zanlılardan A.S. Ankara'da, M.M. de Kilis'te çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.E.H. ise ifadesinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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