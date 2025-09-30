Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te jandarma personeline "bağımlılık" eğitimi verildi

        Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, jandarma personeline bağımlı bireye yaklaşım konusunda bilgilendirme yaparak psikososyal destek hizmetlerini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:45 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te jandarma personeline "bağımlılık" eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, jandarma personeline bağımlı bireye yaklaşım konusunda bilgilendirme yaparak psikososyal destek hizmetlerini tanıttı.

        Yeşilay Kilis Danışmanlık merkezi koordinasyonunda yürütülen bilgilendirme çalışması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığında görev yapan personel ziyaret edildi.

        Etkinlikte, kumar bağımlılığı ile mücadele yolları, bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkileri ile YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında Kıdemli Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu ve Uzman Psikolog Nisanur Kendirci tarafından detaylı bilgi verildi.

        Eğitimlerin farklı kurumlarla devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Yeşilay Kilis şubesinden eczanelere ziyaret
        Yeşilay Kilis şubesinden eczanelere ziyaret
        Kilis'te Küresel Sumud Filosu'na destek
        Kilis'te Küresel Sumud Filosu'na destek
        Kilis'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kilis'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kilis'te yaralı bulunan ak çaylak kuşu koruma altına alındı
        Kilis'te yaralı bulunan ak çaylak kuşu koruma altına alındı
        Kilis'te beton mikseri ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kilis'te beton mikseri ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kilis'te "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" prog...
        Kilis'te "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" prog...