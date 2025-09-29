Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Yeşilay Kilis şubesinden eczanelere ziyaret

        Yeşilay Kilis Şube Başkanlığı yetkilileri, eczanelere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:58 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Kilis şubesinden eczanelere ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Kilis Şube Başkanlığı yetkilileri, eczanelere ziyarette bulundu.

        Yeşilay Kilis Şubesinden yapılan açıklamaya göre, "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerine ulaşma hedefi doğrultusunda bilgilendirme yapıldı.

        Ziyaretlerde eczacılara, bağımlılıkla mücadelede ücretsiz psikolojik destek sağlayan YEDAM Danışma Hattı 115 hakkında bilgi verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Kilis Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam, bağımsız bir gelecek için toplumun her kesimini bu seferberliğe davet ettiklerini, bu kapsamda eczanelere ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Bağımlılıklarla mücadelede en büyük gücün toplumun dayanışmasından geçtiğini bildiren Sağlam, eczacıların bu mücadelenin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

        Sağlam, "Eczacılarımıza YEDAM'ın tanıtımını yaparak bağımlılıkla mücadele birlikte hareket etmenin önemini vurguladık. Eczacılarımızın ilgisi ve desteği bizleri mutlu etti. Önümüzdeki süreçte birlikte önleyici eğitimler de vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kilis'te Küresel Sumud Filosu'na destek
        Kilis'te Küresel Sumud Filosu'na destek
        Kilis'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kilis'te iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kilis'te yaralı bulunan ak çaylak kuşu koruma altına alındı
        Kilis'te yaralı bulunan ak çaylak kuşu koruma altına alındı
        Kilis'te beton mikseri ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kilis'te beton mikseri ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kilis'te "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" prog...
        Kilis'te "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" prog...
        Çocuk özlemlerini koruyucu aile olarak sonlandırdılar
        Çocuk özlemlerini koruyucu aile olarak sonlandırdılar