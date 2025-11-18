Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 10:20 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:21
        Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Beşenli köyünde devriye sırasında yol kenarında bitkin ve yaralı halde kızıl şahin buldu.

        Yaralı şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

