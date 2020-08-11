MHP İl Başkanı Demir, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldi.

MHP İl Başkanı Mustafa Demir, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Halil Yılmaz ve İl Başkan Yardımcısı Av. Zahide Mülhim Kaya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la Rektörlük makamında bir araya geldi. Rektör Karacoşkun, genel merkez tarafından il başkanlığına atanan Mustafa Demir, merkez ilçe başkanlığına atanan İbrahim Halil Yılmaz ve il başkan yardımcılığına atanan Av. Zahide Mülhim Kaya’ya yeni görevlerinde başarılar diledi. Demir, Yılmaz ve Kaya da Rektör Karacoşkun’a yaklaşan yeni eğitimöğretim yılı için hayırlı olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.