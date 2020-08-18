Kilis Karası üzümün hasadı başladı

Kilis Karası olarak bilenen Horoz Karası cinsi üzümün hasadı başladı.

Türkiye’de önemli bağcılık bölgelerinden biri olan Kilis’te, Kilis Karası olarak bilenen Horoz Karası cinsi üzümün hasadı başladı. Sofralık olarak da tüketilen üzüm, fiyatların düşük olması nedeniyle kurutularak satılıyor.

Kilis yöresinde yetiştirilen Horoz Karası cinsi üzümün kurusu 1015 TL arasında alıcı buluyor. Horoz Karası üzüm, kurutulması sonrası pekmez olarak da piyasaya sürülüyor. Kilis’in Merkez köyleri ile Musabeyli ilçesi ve köylerinde daha fazla yetiştirilen Horoz Karası, bu yıl olgunlaşma döneminde görülen dolu yağışı nedeniyle yer yer rekolte düşüklüğü gösteriyor.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Körkçüoğlu ile Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, üzüm üreticileri ile birlikte hasat yaptı. Kilis Karası üzümün erken yetiştiği sınırın sıfır noktasında bulunan Süngütepe köyünde hasat başladı.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Kilis Karası üzümün hasadının başladığını ifade ederek, "Bölgenin en önemli geçim kaynağı üzümdür. Bölgemizde 3 çeşit üzüm yetişmektedir. Rumi (Urumu), Pafi, Kilis Karası'dır. En çok tüketilen, en çok ekonomik değeri olan kili karasıdır. Kilis ve bölgeye üzümcülük büyük katkı sağlamaktadır. Üzümlerimiz yaş olarak tüketildiği gibi kurutularak tüketiliyor. En çok tercih edilen kurutulan Kilis karası üzümdür. Üzümcülük meşakkatli bir işitir. Aralık ayında budam ile başlayan süreç Ekim ayına kadar devam etmektedir. Üzüm bölgemizin ekonomik değerine sahiptir. Çiftçilerimiz 40 derece sıcaklıkta alın teri dökmektedir. Çiftçilerimizin en büyük sıkıntısı tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecidir. Üzüm korona virüs nedeniyle istenilen seviyeye bulamamıştır. Pazarlamada sıkıntı çekiliyor. Çiftçilerimiz bütün zorluklar altında üretime devam etmiştir. Pandemi sürecinde dahi çiftçilerimiz üretmeye devam etti. Her koşulda üretimi devem ettiler" dedi.

Kilis merkeze bağlı Süngetepe köyünden üzüm üreticisi Hasan Kılınçoğlu, sınırdaki hadiselerden dolayı sıkıntı yaşandığını ancak şu an güvenli bir ortam olduğunu ifade ederek, "Üretime devem ediyoruz. Bizim bu bölgede dolu vurması nedeniyle biraz sıkıntı yaşadık. Kuru üzümün fiyatı 1015 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor" şeklinde konuştu.

Kilis Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Körkçüoğlu, "Çiftçilerimizin 1 yıldır beklediği dönem geldi, şükür hasada erken başladık. Erken hasat yapmanın sevincini yaşıyoruz. Kilis üzümüyle, zeytiniyle, biberiyle anılan bir şehirdir. Ürün ne kadar erken olursa, ne kadar erken hasad yaparsak o kadar çiftçimiz, para kazanacak diye mutlu oluyoruz. Yaklaşık olarak 45 bin ton üzüm bir rekoltemiz var. Bunun 25 bin tonu horoz karası, yaklaşık 20 bin tonu rumi üzüm, 2 bin ton kadar da yaklaşık sofralık üzüm üretiliyor. Ekonomik değeri en yüksek olan üzüm Horoz Karası'dır. Bunun da ekimi gün geçtikte artıyor" diye konuştu.

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