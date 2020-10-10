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Kilis’te ekim ayında başlanan badem hasadı tamamlandı.

Kilis’te ekim ayında başlayan badem hasadı sona erdi. Kabuklu bademin kilosu 7 TL’den başlayan fiyatlarla 15 TL’ye kadar satılıyor. Badem içinin kilosu şu an 5055 TL’den satılıyor. Bu yıl badem hasadında rekoltenin geçen yıla oranla düşük olduğu, rekolte düşüşünün bu yıl yaşanan aşırı sıcaklardan kaynaklandığı bildirildi.

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