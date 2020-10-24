Kilis’e akıllı durak

Kilis Belediye tarafından, kent merkezinde minibüs durakları yenileniliyor. Eski duraklar kaldırılarak, yerine akıllı duraklar yapılıyor.
Kilis’te Şubat ayından itibaren şehir içi dolmuşlarda kart sistemine geçilmesinin ardından duraklar da akıllı hale getiriliyor. Kilis Belediyesi tarafından yapılan akıllı duraklarda, vatandaşlar, durakta beklerken, gideceği istikametteni otobüs ve minibüslerin nerede olduğunu ve ne kadar zaman sonra beklediği durakta olacağını kurulacak dijital ekranlarda görebilecek.
Kentteki eski durakların kaldırılarak, yerine akıllı durakların yerleştirme çalışmaları sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.