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Bakan Pakdemirli, Kilis’te sektör temsilcileriyle bir araya geldi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Tarımsal hasılamız 333 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı" “İhracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı" “Kuraklıktan etkilenen hububat ve baklagil üreticilerimize dekara 100 lira destek vereceğiz” “Basınçlı sulama sistemi için de 150 milyon lira ilave hibe desteği sağlayacağız"

İHA

Bakan Pakdemirli, Kilis’te sektör temsilcileriyle bir araya geldi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Tarımsal hasılamız 333 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı" “İhracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı" “Kuraklıktan etkilenen hububat ve baklagil üreticilerimize dekara 100 lira destek vereceğiz” “Basınçlı sulama sistemi için de 150 milyon lira ilave hibe desteği sağlayacağız"

– Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım sektörümüz 2021 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 7,5 büyüme gösterdi. Tarım sektörümüz 11 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Tarımsal hasılamız 333 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. İhracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kilis’te sektör toplantısına katıldı. Yukarı Afrin Barajı ve içme suyu isale hattı açılışı için Kilis’e geldiklerini dile getiren Pakdemirli, daima çiftçilerin, üreticilerin ve yetiştiricilerin yanında olduklarını bildirdi. Tarım ve orman sektörünün büyümeye devam ettiğini kaydeden Pakdemirli, “2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım sektörümüz 2021 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 7,5 büyüme gösterdi. Tarım sektörümüz 11 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Tarımsal hasılamız 333 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. İhracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı. Bitkisel üretimimiz de 126 milyon ton üretim rakamına ulaşarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. Büyükbaş hayvan sayımız 18,2 milyon başa, küçükbaş havyan sayımız ise 54,1 milyon başa yükseldi” dedi.
Son 3 yılda tarımsal desteklerin yüzde 65 artışla 2021 yılında 24 milyar liraya çıkardıklarını ifade eden Pakdemirli, TMO’nun alımlarında da üretici dostu politikaları hayata geçirdiklerini söyledi.

“Kuraklıktan etkilenen çiftçilerimize destek sağlıyoruz"
Türkiye genelinde yağışlarda yüzde 27 oranında azalma olduğunu ve bazı bölgelerde kuraklık yaşandığını belirten Pakdemirli, “Kilis’te de sahada hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Kilis’te buğday ve arpada hasat yüzde 70 bitti. Verimde yüzde 40 50 arası kayıp var. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecek. TARSİM’de devlet desteğini yüzde 60’dan yüzde 70’e, hasar ödeme oranını da yüzde 70’den yüzde 80’e çıkardık. Böylece çiftçilerimiz daha az pirim daha çok tazminat alacak. Kuraklıktan etkilenen hububat ve baklagil üreticilerimize dekara 100 lira destek vereceğiz. Mazotgübre, tohum desteğiyle birlikte dekara 151 liraya kadar destek vermiş olacağız. Ayrıca, basınçlı sulama sistemi için de 150 milyon lira ilave hibe desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

“Kilis'e son 19 yılda 1,6 milyar lira yatırım ve hibe desteği verdik"
Kilis’e son 19 yılda 1,6 milyar lira yatırım ve destek sağladıklarını dile getiren Pakdemirli, “Kırsal kalkınma kapsamında 71 projeye 41,3 milyon lira hibe verdik. 2019’da Kilis Üzüm Üreticileri Birliği’nin kurulmasını sağladık. Amacımız Kilis üzümünün markalaşması. Bu kapsamda imalat tesisi ve makine alımı için kalkınma ajansı ve il özel idaresi tarafından 3,8 milyon lira kaynak aktarıldı. Son 19 yılda ormancılık alanında Kilis’te 11 milyon fidanı toprakla buluşturduk. ORKÖY desteği kapsamında Kilis’e 8,4 milyon lira destek sağladık. Ayrıca, 1 bal ormanı ve 1 mesire yeri kazandırdık. Sulamada ise son 19 yılda; 2 baraj ve 3 gölet, 6 içmesuyu tesisi, 5 sulama tesisi, 9 taşkın koruma tesisini Kilis’imize kazandırdık” ifadelerine yer verdi.

Kilis'e müjdeler
Bakan Pakdemirli, Kilis’e tarım, orman ve su ile ilgili yeni müjdelerle geldiklerini belirterek, “Kilis’te bitkisel üretimde 4 yeni projeyi hayata geçiriyoruz. 10 bin alanda yüzde 50 hibeli yerli buğday tohum ile ilave ekim ve 10 bin alanda da mera ıslahı yapılacak. Tritikale ve silajlık mısır ekimi ile de yem bitkileri üretimini artıracağız. Kilis’te 2 sebze kurutma tesisi inşa ediyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüz 1,4 milyon lira elektrik ve doğalgazla kurutma için destek verecek. Belediyemiz de 1 milyon lira güneş enerjili kurutma tesisine destek sağlayacak. Bu iki tesisi bu hizmete alacağız. Kurutulan sebzeler yıl boyu pazarlanabilecek” şeklinde konuştu.

“Kilis'i ücretsiz suni tohumla projesine dahil ettik"
Bakan Pakdemirli, sözlerinin devamında, “Kilis’i ücretsiz suni tohumlama projesine dahil ettik. Dezavantajlı bölgelerde etçi ve kombine ırkları yaygınlaştıracağız. İvesi koyunu ve Kilis keçisini soy kütüğü kapsamına dahil ettik. Soy kaydı tutanlara 100 lira, koç/teke alana da 500 lira destek vereceğiz. Arıcılarımızın güneş enerji sistemi, arıcı barınağı, arı kovanı, alet ve ekipman alımlarına da yüzde 50 hibe sağlıyoruz. Nitelikli damızlık ihtiyacını karşılamak için damızlık düve alımlarına yüzde 40 hibe desteği vereceğiz. Ayrıca Kilis keçisini koruma altına aldık. Bu kapsamda halk elinde ıslah projesi ile keçi sayısını artıracağız. Biliyorsunuz, 81 ilde büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerinin yatırım destek kararnamesi Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu kapsamda, ahır /ağıl yapımına yüzde 50 hibe, barınak çadır alımına yüzde 50 hibe, makineekipman alımına yüzde 50 hibe vereceğiz. Diğer taraftan, 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'ni başlattık. Proje kapsamında küçükbaş varlığını 100’e ulaştırmak isteyen üreticilerimize, ilk yıl ödemesiz, 7 yıl vade ve '0' faizli kredi verilecek. Kilis’te bu projeye 452 başvuru yapıldı. KKYDP kapsamında ise 3 projeye 3,7 milyon lira hibe desteği sağlayacağız. Ayrıca, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesini 81 ilimize yaygınlaştırıyoruz. Burada da gençlerimize 100 bin lira hibe vereceğiz. Bununla ilgili başvuru çağrısı yapacağız, Kilis’ten de çok proje bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Kilis'te 78 sulama projesine 1,2 milyon lira hibe"
Kilis’te 78 modern basınçlı sulama projesine 1,2 milyon lira hibe vereceklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Böylece 2 bin 566 dekar alanda yüzde 65 su tasarrufu sağlanacak ve yılda 2 ürün alınabilecek. Kilis’e ormancılık alanında ise 2021 yılında 3 milyon lira yatırım yapacağız. Bu kapsamda 360 bin fidan dikeceğiz. 21 mahalle/köyde 2/b çalışması yapılacak. 600 bin lira ORKÖY desteği sağlayacağız. 10 bin fidan ile sosyal ağaçlandırma çalışması yapacağız. 100 dekar alanda 7 bin gelir getirici fidan (zeytin) dikeceğiz. 2 köyümüzde tıbbi aromatik bitki ormanı kuracağız. 35 bin sumak, lavanta, biberiye ve kekik dikilecek. Ayrıca, Hisar Çamlığı Tabiat Parkı alan düzenleme çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz. Kilis’te biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin kayıt altına alınması projesini de başlattık. Sulama alanında da Kilis’e 9 projeye 1,1 milyar lira yatırım yapıyoruz. Kayacık sulaması 1. kısım bu yıl 3 bin dekar alan sulamaya hazır olacak. Projeyle 40 bin dekar arazi sulanacak. Yukarı Afrin 2. Kademe içmesuyu arıtma tesisini inşaatını bu yıl tamamlıyor olacağız. Kilis atıksu arıtma tesisi çıkış sularının sulamada kullanılması amacıyla dezenfeksiyon üniteleriyle atık sular sulamada kullanılacak. Bununla ilgili sözleşme imzalandı ve işe başlanıldı. Kilis atıksu arıtma tesisi çıkış sularının sulamada kullanılması kapsamında da 4 bin 720 dekar arazi sulanacak. Projelerini hazırladık, başlıyoruz. Yukarı Afrin Barajını maden atıklarından koruyacak işimizin ihalesine de temmuzda çıkıyoruz. Kilis’te arazi toplulaştırma konusunda ise 32 köyümüzde 292 bin dekar alanın toplulaştırmasını bu yıl tamamlayacağız. Elbeyli’de 250 bin dekar arazide toplulaştırma ile ilgili sıkıntı ve eksikliklerin giderilmesi işinin ihalesini de yapacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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