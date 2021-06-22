Yeni doçentler cübbe giydi

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde, doçentlik kadrosuna atanan Mehmet Akif Karaman ve Halil İbrahim Sarı'ya cübbeleri törenle giydirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversite Yönetim Kurulu’nda, doçentlik kadrosuna atanan Mehmet Akif Karaman ve Halil İbrahim Sarı’ya cübbelerini giydirdi.

Karacoşkun, Karaman ve Sarı’yı yeni kadrolarından dolayı tebrik etti.

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