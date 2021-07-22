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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp çoban ve sürüsü 5 saat sonra bulundu

İHA

Kayıp çoban ve sürüsü 5 saat sonra bulundu

Kilis’in Musabeyli ilçesinde yolunu kaybeden çoban ve 250 koyun, drone destekli 5 saatlik arama çalışması sonucunda bulundu.
Musabeyli ilçesine bağlı Dorucuk köyünde yabancı uyruklu H.A.K’ın çobanlığını yaptığı 250 koyundan oluşan sürüden haber alınamayınca koyunların sahibi Dorucak köyü muhtarı Mehmet Can jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve güvenlik korucuları dağlık alanda arama çalışması başlatırken, drone yardımıyla bölge havadan da tarandı. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu kayıp çoban ve sürü, köyden 7 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulundu. Çoban ve sürü köye getirilirken, sürünün sahibi Mehmet Can ekiplere teşekkür etti. Can, "Çobanı aradım, telefonla ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdik. Jandarma drone yardımıyla koyunları bularak teslim etti. Çobanı ve koyunlarımızı sağ selim bularak getirdiler” dedi.
Çoban H.A.K.'nın köyün yolunu bulamadığını ve telefon çekmediği için kimseye ulaşamadığını söylediği öğrenildi.

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