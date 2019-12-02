Kilo almanın yolları

Kilo vermenin zor olduğu kadar kilo almakta zordur. Fazla kiloya sahip olan insanlar kadar zayıf insanlarda sağlık açısından tehlike altındadır. Yediği halde kilo alamayan kişilerde zamanla zayıflığa bağlı olarak çeşitli sağlık problemleri ortaya çıkar. Vücut kitle indeksinin 18.5'un altında olması zayıflık olarak tanımlanır. Bu durum bağışıklık sisteminin daha düşük olmasına, depresyona eğilime, yağ yüzdesinin çok azalmasına, kadınlarda adet düzensizliğiyle birlikte doğurganlığa kadar etki eder.

Kilo almak isteyen kişilerin yaptığı en büyük hatalardan biri sağlıksız kilo almaktır. Sağlığa zararlı olan kilo kaybını sağlıksız alınan kilolar ile daha da tehlikeye atabilirsiniz. Ayda 1-2 kilo almak sağlıklı olandır. Yediğiniz besinlere göre sağlığınızı bozmadan kilo olmak oldukça önemlidir.

SAĞLIKLI KİLO ALMANIN YOLLARI

1. Bol miktarda protein tüketin.

2. Yaktığınızdan daha fazla kalori tüketin.

3. Günde en az 3 öğün beslenin.

4. Enerjisi yoğun besinler tüketin.

5. Yemeklerinize baharat ve sos kullanın.

KİLO ALMAYA YARDIMCI BESİNLER

1. Pirinç

2. Süt

3.Kuruyemiş

4. Kırmızı et

5. Patates

7. Balık

8. Peynir

9. Yoğurt

10. Bakliyatlar

HIZLI KİLO ALMAK İÇİN İPUÇLARI:

1. Sabah doyurucu kahvaltı yapın. Kahvaltıda ekmek ve hamur işini azaltıp, peynir, süt gibi ürünler tüketin.

2. Kahvaltı ile öğle yemeği arasını çok uzatmayın. Az ama sık sık yiyin.

3. Yemeklerden önce su içmeyin. Su midenizi doldurarak daha az yemek yemenizi sağlar.

4. Kaliteli uyuyun.

5. Akşam yemeğini güneş batmadan önce yiyin.

6. Akşam güneş battıktan sonra tüm gün yediklerinizin sindirimi için mutlaka hareket edin.