Kim Jong-un öldü mü? Kim Jong-un nerede? soruları ABD medyasında çıkan iddialar sonrasında, Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurması ile gündeme geldi. Çıkan iddialar sonrasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürüldü. Son olarak ABD Başknaı Trump'a da sorulan ve Trump'tan ilginç bir açıklamanın geldiği, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlığı ile ilgili son detaylar haberimizde.

"KİM JONG-UN ÖLDÜ MÜ?" İDDİALARI

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

TRUMP: "KİM JONG-UN'UN SAĞLIĞI KONUSUNDA BİR FİKRİM VAR AMA SÖYLEYEMEM"

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikri olduğunu ancak bunu şimdi açıklayamayacağını söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim'in sağlığının kötü olduğu iddialarına ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." diye konuştu.

Kim ile yakın bir ilişki kurduğunu belirten Trump, "ABD Başkanı olmasaydım, şu anda Kuzey Kore ile savaşta olurduk." dedi.

KIM JONG UN KORONAVİRÜS NEDENİYLE KAYBOLMUŞ OLABİLİR

Bir süredir sağlık durumuyla ilgili söylentilere konu olan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un durumuyla ilgili belirsizlik devam ederken, Güney Kore'nin Kuzey Kore ile ilişkilerden sorumlu bakanı Kim Yeon-chul, Kuzey Kore liderinin koronavirüsten korunmak için halkın önüne çıkmıyor olabileceğini söyledi.

KUZEY KORE DEVLET RADYOSUNDA KİM JONG UN HABERİ

Son günlerde sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Kuzey Kore devlet radyosu tarafından aktif bir şekilde çalıştığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansında yer alan habere göre, Kuzey Kore devlet radyosu Kim Jong Un'un aktif bir şekilde çalıştığını aktardı.

Haberde, Kim'in kuzey sınır kasabasında yeni şehir Samjiyon'un kurulmasına yardım eden tüm çalışanlara ve işçilere tüm kalbiyle takdir ettiği söylendi.

Öte yandan, haftalardır Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna ilişkin ortaya çıkan söylentilere değinilmedi.

KİM JONG-UN KİMDİR?

Kim Jong-un Güney Kore kayıtlarına göre 8 Ocak 1983, ABD kayıtlarına göre ise 8 Ocak 1984'te doğdu. 2011'den bu yana Kuzey Kore'nin Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

2010 yılının sonlarından itibaren Kim Jong-un, KDHC'nin öncülüğünün varisi olarak görülüyordu ve yaşlı Kim'in ölümünün ardından Kuzey Kore devlet televizyonu onu "Büyük Başarılı" olarak ilan etti. Kim, Kore İşçi Partisi Başkanı (2012 ve 2016 yılları arasında İlk Sekreter olarak),Merkez Askeri Komisyon Başkanı, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı'nı üstlendi ve Kuzey Kore'deki en yüksek karar organı olan Kore İşçi Partisi Politrobu Başkanlığı üyesidir. Kim, 18 Temmuz 2012'de Kore Halk Ordusu'nda Kuzey Kore Mareşal rütbesine terfi etti ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı görevini pekiştirdi. Kuzey Kore devlet medyası genellikle onu Mareşal Kim Jong-un, "Mareşal" veya "Sevgili Saygı" olarak adlandırıyor.

12 Aralık 2013 tarihinde Kim, "ihanet" için amcası Jang Song-thaek'in idamını emretti. Kim, üvey kardeşi Kim Jong-nam’a Şubat 2017’de Malezya’daki suikast emrini verdiği iddia edilmişti.

2018'de Kim Jong-un ve Güney Koreli Moon Jae-in, Kuzey ile Güney arasındaki sınırda iki kez Panmunjom'da ve bir kez Pyongyang'da bir araya geldi. 12 Haziran 2018'de, Kim ve ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore nükleer programını tartışmak üzere Kuzey Kore lideri ve ABD başkanlığı arasında ilk defa yapılan görüşmelerde Singapur’daki bir zirvede bir araya geldi. Şubat 2019’da Hanoi’deki bir takip toplantısı aniden bir anlaşma yapılmadan sona erdi. 25 Nisan 2019'da Kim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk zirvesini Rusya'nın Vladivostok kentinde gerçekleştirdi. 30 Haziran 2019'da, Kim Kore Demilitarized Zone'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.