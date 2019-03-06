Radaronline sitesinde yer alan haberlere göre; Kardeşi Kylie Jenner'ın bütün zamanların en genç milyarderi seçilmesi ve böyle bir unvan elde etmesine de kendisinden daha çok kazanmasına da dayanamayan Kim Kardashian, annesi Kris Jenner'ı suçladı.



Bütün öfkesini annesinden çıkaran Kim Kardashian, ailenin akıl hocası diye bilinen Kris Jenner'ı kendisini başarısızlığa uğrattığını ileri sürdü.