Kardashian’a küresel ısınmayla "mücadele etmek ve önlemek" için harekete geçtiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda şu yanıtı vermişti: “İklim değişikliğine inanıyorum ve her şeyin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda gerçekçi olmaya da inanıyorum ve bazen bu gezegende endişelenecek çok şey olduğunu düşünüyorum, hayatınızı kaygıyla yaşamak gerçekten korkutucu olabilir.”