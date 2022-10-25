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Kim Kardashian'ın özel jette korku dolu anları

Kardeşi Kylie Jenner'ın özel jetiyle doğum günü partisinin yapılacağı Las Vegas'a uçmak isteyen Kim Kardashian, uçağın güvenlik nedeniyle iniş yapamaması sonucu havada büyük panik yaşadı. Kardashian, korku dolu anları anlattı

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  • Kim Kardashian'ın özel jette korku dolu anları - Magazin haberleri

    Reality show yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz cuma günü 42'nci yaşına girdi. Kardashian, hafta sonu Las Vegas'ta büyük bir doğum günü partisi düzenleyecekti ancak yaşadığı büyük korku nedeniyle bu planı suya düştü.
  • Kim Kardashian'ın özel jette korku dolu anları - Magazin haberleri

    Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Kim Kardashian, doğum günü yemeğinden sonra, kız kardeşi Kylie Jenner’ın özel uçağıyla, yanında 'The Kardashians' adlı programının ekibiyle birlikte partinin yapılacağı Las Vegas'a uçmak istedi. Ancak hava muhalefeti nedeniyle uçak iniş yapamadı. Bir süre tur atan uçak, Kaliforniya'ya geri dönmek zorunda kaldı.
  • Kim Kardashian'ın özel jette korku dolu anları - Magazin haberleri

    Kardashian, uçağın iki kez iki farklı havaalanına iniş yapmayı denediğini ancak güvenlik açısından tehlikeli olduğu için geri döndüklerini belirtti.
  • Kim Kardashian'ın özel jette korku dolu anları - Magazin haberleri

    Kim Kardashian, büyük doğum günü partisi yerine arkadaşları ve ailesiyle birlikte hamburgerciye gittiğini söyledi.
  • Kim Kardashian'ın özel jette korku dolu anları - Magazin haberleri

    Öte yandan Kardashian'ın özel jet kullanımı, iklim değişikliğine olan etkisi nedeniyle eleştirildi.

    Bu yıl 150 milyon dolarlık bir özel jet satın alan Kardashian, daha önce verdiği bir röportajda, iklim değişikliği söz konusu olduğunda "elimden geleni yapıyorum" demiş ama kimsenin "yüzde 100 mükemmel" olmadığını eklemişti.
  • Kim Kardashian'ın özel jette korku dolu anları - Magazin haberleri

    Kardashian’a küresel ısınmayla "mücadele etmek ve önlemek" için harekete geçtiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda şu yanıtı vermişti: “İklim değişikliğine inanıyorum ve her şeyin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda gerçekçi olmaya da inanıyorum ve bazen bu gezegende endişelenecek çok şey olduğunu düşünüyorum, hayatınızı kaygıyla yaşamak gerçekten korkutucu olabilir.”
  • Kim Kardashian'ın özel jette korku dolu anları - Magazin haberleri

    Kardahian, "Onlardan öğrenmeyi çok sevdiği, iklim değişikliğiyle süper ilgili arkadaşları" olduğunu ekleyerek, insanlara "hayatınızda sizin için gerçekten neyin işe yaradığını seçin" tavsiyesinde bulunmuştu.
  • Kim Kardashian'ın özel jette korku dolu anları - Magazin haberleri

    Kardashian-Jenner ailesinin üyeleri, ABD içinde ve dünyada dolaşırken sık sık özel jet kullandıkları için eleştirilere maruz kalıyor.

    Fotoğraflar: AP, Instagram.

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