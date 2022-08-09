KANYE WEST İLE KIM KARDASHIAN BARIŞTI MI?

Kardashian’ın, Davidson ile ayrılmasından sonra Kanye West ile yeniden bir araya geldiği söylentileri de hızla yayılmaya başladı. Ancak çifte yakın bir kaynak, ikilinin boşanma sürecini tamamlamak için işlemlere devam ettiğini belirtiyor.

Kaynağa göre; West, çocuklarıyla vakit geçirmek için Kardashian’ın evine daha sık gidiyor, bu durumun da ayrılık öncesinde Davidson’ın çekimleri için evde olmamasıyla ilgili olduğunu da belirtti.