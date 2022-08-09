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Kim Kardashian ve Pete Davidoson ayrıldı mı? Kanye West'in ayrılığa tepkisi ne oldu?

Yaklaşık 9 aydır Kim Kardashian ve Pete Davidson'un ilişkisini yakından takip ediliyor. Özel hayatlarını paylaşmaktan hiç geri durmayan çift, isimlerinden uzun süre bahsettirdiler. Kim Kardashian, eski eşi Kanye West ile henüz boşanma aşamasındayken aşk yaşamaya başladıkları Pete Davidson'la 9 aylık bir beraberlik yaşıyor. Peki, Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrıldı mı ve Kanye West'in bu olaya tepkisi ne oldu? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

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  • Kim Kardashian ve Pete Davidoson ayrıldı mı? Kanye West'in ayrılığa tepkisi ne oldu?

    9 aydır ilişki yaşayan Kim Kardashian ve Pete Davidson'un her hareketi magazinin gündemine oturuyordu. Gün itibariyle komedyen Davidson ve reality show yıldızı Kardashian'ın ayrılık haberleri gündem oldu. Peki, Kardashian'ın eski eşi ve dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in bu habere tepskisi ne oldu? 
  • Kim Kardashian ve Pete Davidoson ayrıldı mı? Kanye West'in ayrılığa tepkisi ne oldu?

    Reality show yıldızı Kim Kardashian, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Kanye West ile 8 yıllık evliliğini 2 Mart 2022'de bitirmişti. Kardashian, West ile boşanma davası sürerken, komedyen Pete Davidson ile aşk yaşamaya başlamıştı
  • Kim Kardashian ve Pete Davidoson ayrıldı mı? Kanye West'in ayrılığa tepkisi ne oldu?

    KIM KARDASHIAN VE PETE DAVIDSON NEDEN AYRILDI? 

    Çiftin birlikteliği 9 ay sürdü. Dört çocuk annesi Kardashian ile Davidson'ın yollarını ayırdığı öğrenildi. İkili, yoğun programları sebebiyle yıprandıklarını söyleyerek, ilişkilerini sonlandırdı. Ayrıca 'Daily Mail'in haberine göre; Kardashian ve Davidson, arkadaş kalma kararı aldı.
  • Kim Kardashian ve Pete Davidoson ayrıldı mı? Kanye West'in ayrılığa tepkisi ne oldu?

    KANYE WEST'İN TEPKİSİ!

    Dokuz aylık aşkları sırasında sık sık Kardashian’ın eski eşi Kanye West’in mesajları ve yorumlarıyla da uğraşan çift, geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıkladı. Ayrılık haberine West’ten de yorum pek gecikmedi.

    45 yaşındaki Ye, 8 Ağustos Pazartesi sabahı Instagram’da haberi kutladı. Sahte bir New York Times sayfasıyla Davidson’ın 28 yaşında öldüğünü yazdı.
  • Kim Kardashian ve Pete Davidoson ayrıldı mı? Kanye West'in ayrılığa tepkisi ne oldu?

    Davidson'ın öldüğünü yazan sahte bir gazete küpürü
  • Kim Kardashian ve Pete Davidoson ayrıldı mı? Kanye West'in ayrılığa tepkisi ne oldu?

    KANYE WEST İLE KIM KARDASHIAN BARIŞTI MI?

    Kardashian’ın, Davidson ile ayrılmasından sonra Kanye West ile yeniden bir araya geldiği söylentileri de hızla yayılmaya başladı. Ancak çifte yakın bir kaynak, ikilinin boşanma sürecini tamamlamak için işlemlere devam ettiğini belirtiyor.

    Kaynağa göre; West, çocuklarıyla vakit geçirmek için Kardashian’ın evine daha sık gidiyor, bu durumun da ayrılık öncesinde Davidson’ın çekimleri için evde olmamasıyla ilgili olduğunu da belirtti.

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