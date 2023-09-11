Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru açıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru ve doğru cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru açıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru ve doğru cevabı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki Rabia Birsen Güvercin 1 Milyon TL değerindeki son soruyu açtırdı. Bu zamana kadar 6 kez 1 milyonluk soru açılmasına karşın büyük ödül sadece bir kere kazanılmıştı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru nedir? İşte, Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı...

ATV ekranlarında ekran karşısına çıkan Kim Milyıner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki aslen Konyalı yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, yarışmanın 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYON TL'LİK SORU NEDİR?

10 Eylül Pazar akşamu saat 20.00'de 1 milyon TL'lik soru ve cevabı ATV ekranında yayınlanndı. 1 milyon TL'lik soru "Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" oldu.

SORUNUN CEVABI AÇIKLANDI!

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının 10 Eylül Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde 1 milyon TL değerindeki “Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?” sorusunun yanıtı açıklandı. Sorunun cevabı: V şıkkı.

Türkiye’deki 81 ilin adında V harfi Ş, G ve H harflerine göre daha az bulunuyor.