Kim’in kutusu: Füze mi çıkacak, pazarlık kartı mı?

Kim’in çıkışı, zaten gerilimlerle örülü Doğu Asya güvenlik mimarisini daha da karmaşık hale getirdi. Güney Kore, açıklamaları “barış değil kışkırtma” olarak nitelendirirken, Seul-Washington hattında ortak askeri tatbikatların yoğunlaştırılacağı açıklandı.

Japonya ise, yeni roket motorunun ülkenin hava savunma sistemlerine doğrudan meydan okuma anlamına geldiğini belirterek, ABD ile füze savunma ağını güçlendirme ve Type-12 füzeleri gibi yeni nesil savunma unsurlarını hızla konuşlandırma kararını duyurdu.

Moskova ve Pekin’den farklı tonlar

Moskova’ya göre Pyongyang’ın bu adımları, Batı’nın yıllardır uyguladığı yaptırımların doğal bir sonucu. Rusya basınında yer alan yorumlarda, Kuzey Kore’nin Ukrayna savaşı bağlamında Kremlin için stratejik bir ortak haline geldiği vurgulandı. Pyongyang’ın, Rusya’ya mühimmat ve füze teknolojisi desteği sunduğuna dair iddialar da bu çerçevede yeniden gündeme taşındı.

REKLAM

Pekin ise daha temkinli bir söylem tercih etti. Çin basınında, Kim’in ABD ile görüşmeleri tamamen dışlamadığı; ancak bunun, Washington’un “nükleer silahlardan arındırma” talebinden vazgeçmesine bağlı olduğu hatırlatıldı. Çinli yorumcular, bu çıkışın yalnızca askeri bir gösteri değil, aynı zamanda diplomatik pazarlık masasında Pyongyang’ın elini güçlendirme girişimi olduğuna dikkat çekti.

Washington’da zor sorular ABD açısından bu açıklama, Kuzey Kore dosyasının yeniden gündemin üst sıralarına taşınması anlamına geliyor. Washington yönetimi, Çin üzerinden dolaylı bir diyalog arayışına mı yönelecek, yoksa yeni yaptırımlar üzerinden baskı politikası mı izleyecek soruları tartışılıyor. Amerikan basınında, Kim’in çıkışının “küresel krizler arasında Asya Pasifik dosyasını geri plana itmeyecek kadar ciddi” olduğuna işaret ediliyor. Kuzey Kore liderinin iç politikada kullandığı söylem de dikkat çekici. Kim’in gençler arasında “orduya katılma coşkusu”ndan söz etmesi, ülkenin yaşadığı ekonomik darboğazı örtmeye yönelik bir mobilizasyon hamlesi olarak değerlendiriliyor. Bölge uzmanları, bu söylemin “zorunlu seferberlik propagandası” olduğunu belirtiyor. Jeopolitik satranç tahtasında Pyongyang Kim Jong Un’un “gizli silah” açıklaması, askeri bir sürprizin ötesinde, büyük güçler arasındaki jeopolitik satrancın bir yansıması. Çin için bu açıklama, ABD ile rekabetinde pazarlık masasında kullanılacak bir koz; Rusya için, Batı baskısına karşı stratejik bir destek hattı; ABD için ise göz ardı edilemeyecek yeni bir kriz başlığı. Japonya ve Güney Kore açısından ise, savunma doktrinlerini yeniden yazmaya zorlayan doğrudan bir tehdit.