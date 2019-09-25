Kimse Bilmez yeni bölüm ne zaman? sorusu dizi dün akşam yayınlanmayınca izleyicisi tarafından soruluyor. Yıllardır her hafta salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanıyordu. Dizi yeni sezona da yine Salı günleri başladı. Durum böyle olunca kanal yönetimi Kimse Bilmez dizisinin yayın gününü değiştirdi. Kimse Bilmez yeni bölüm tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Kimse Bilmez dizisi alınan karar doğrultusunda bundan sonra Pazar akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

KİMSE BİLMEZ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Eğer elimi tutmana izin verdiysem, kalbime girmene de izin vermişim demektir!"

KİMSE BİLMEZ 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali büyük sırrı öğrenebilecek mi?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?