Kira beyannamesi için son gün! Kimler kira beyannamesi vermek zorunda, yıllık sınırı kaç bin TL?
2024 yılı içinde konut veya iş yerinden kira geliri elde eden mükelleflerin, kira beyannamelerini verme süresi bugün bitiyor. Beyan işlemi sonrasında ortaya çıkan gelir vergisi, iki eşit taksit halinde Nisan ve Temmuz aylarında ödenecek. Peki, kira beyannamesi kimler için zorunlu? Gelir beyanında bulunma alt sınırı ne kadar olarak belirlendi? İşte konuya dair tüm ayrıntılar...
Konut ve iş yeri sahiplerinin 2024 yılına ait kira gelirlerine ilişkin beyanname verme süresi sona eriyor. Mükelleflerin, elde ettikleri kira gelirlerini bildirmek üzere beyannamelerini en geç 7 Nisan 2025 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletmeleri gerekiyor. Beyan sonucu tahakkuk edecek gelir vergisi ise iki taksit halinde, Nisan ve Temmuz aylarında ödenecek. Peki, bu yıl için kira gelirine beyanname verme alt sınırı ne kadar?
KİRA BEYANNAMESİ HANGİ TARİHLERDE VERİLECEK?
Normal şartlarda kira beyannamesi 1 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında verilecekti ancak Gelir İdaresi Başkanlığı sürenin 7 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. X hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"2 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin 185 Sıra http://No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ne sitemizden (http://gib.gov.tr) ulaşabilirsiniz."
GELİR VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ NEDİR?
2024 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.
Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekecek. Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.
TÜM EV SAHİPLERİ BEYANNAME VERMEK ZORUNDA MI?
Konuttan 2024'te yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.
KİRA BEYANNAMESİ NEREDEN DOLDURULUR?
Kiracılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "kira bildirim formu" doldurabilecek, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabilecek. Ayrıca, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabilecek.
Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.
ÇIKAN VERGİ NEREYE VE NASIL ÖDENİR?
Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.
YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR NASIL KİRA BEYANNAME VERECEK?
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Yurt dışında yaşayan ve sistem üzerinden beyanname vermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar dış temsilciliklerden "e-Devlet" şifresi alabilecek. Ayrıca, beyanname "Hazır Beyan" mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan gönderebilecek.