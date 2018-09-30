Hakkâri’de bulunan birlikte görevli olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir, Kuzey Irak’ta yapılan arama tarama faaliyeti sırasında mayının patlaması sonucu şehit olmuştu. Sakaryalı olduğu öğrenilen Özdemir’in Hendek ilçesine bağlı Aktefek Mahallesi'ndeki evine ateş düştü. Sakarya’ya gönderilen şehit Özdemir'in naaşı, evinin önünde helallik alınmasının ardından Aktefek Karadere Camii'ne getirildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenazeye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kara Kuvvetleri Komutanlığını temsilen İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve sevenleri katıldı.

DAHA 1 AYLIK EVLİYDİ

İHA'nın haberine göre şehit Uzman Çavuş Ömer Özdemir cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi. Öte yandan, şehit Özdemir’in babasının vefat ettiği ve kendisinin de bir ay önce evlendiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ